«Он просто спросил»: призывал ли Трамп ударить по Москве?

Reuters: Трамп заявил, что Зеленскому не стоит наносить удары по Москве

Британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. В Белом доме публикацию опровергли: пресс-секретарь президента США заявила, что он «просто задал вопрос» о возможности таких атак. Сам Трамп впоследствии сказал, что Зеленский не должен «целиться по Москве», и заверил, что не занимает сторону ни Украины, ни России — лишь хочет «остановить убийства».

Президент США Дональд Трамп не призывал украинского коллегу Владимира Зеленского к ударам дальнобойным оружием по Москве и Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя публикацию британской газеты Financial Times.

«Financial Times печально известна тем, что вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — сказала Левитт изданию Newsweek.

Сам Трамп после сообщения FT заявил, что Зеленский не должен «целиться по Москве», передает Reuters.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации не занимает сторону ни Украины, ни России. «Я на стороне человечества. Я просто хочу остановить убийства», — подчеркнул американский президент. Кроме того, Трамп подтвердил, что готов ввести против России пошлины и санкции, если конфликт не завершится за 50 дней.

«Владимир, можешь ударить по Москве?»

15 июля Financial Times опубликовала статью под заголовком «Дональд Трамп спросил Владимира Зеленского, может ли Украина нанести удар по Москве?».

«По словам людей, осведомленных о ходе переговоров, Дональд Трамп в частном порядке призывал Украину наносить более глубокие удары по территории России и даже спрашивал Владимира Зеленского, сможет ли тот нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности », — говорится в публикации.

Этот разговор, по утверждению FT, состоялся 4 июля и знаменовал собой «резкий отход от прежней позиции Трампа в отношении войны России и его предвыборного обещания прекратить участие США в иностранных конфликтах».

Со ссылкой на двоих человек, присутствовавших при разговоре, британское издание приводит фрагмент диалога Трампа и Зеленского:

«Владимир, можешь ударить по Москве? Можешь ударить и по Санкт-Петербургу?» — «Безусловно. Мы сможем, если вы дадите нам оружие».

Кроме того, FT приводит слова неназванного западного чиновника, который рассказал о «растущем желании западных партнеров Украины» поставлять ей дальнобойное оружие, способное «перенести войну на территорию московитов».

Подготовка к этому якобы уже ведется: как пишет британское издание, на встрече в Риме неделю назад Трамп передал Зеленскому список систем дальнего поражения, которые потенциально могут быть переданы Украине через третьи страны.

«Эта договоренность позволит Трампу обойти действующий запрет конгресса на прямую военную помощь США, разрешив продажу оружия европейским союзникам, которые затем передадут эти системы Киеву», — говорится в публикации.

С аналогичными утверждениями о разговоре Трампа и Зеленского выступала также американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник.

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«Сигнал к продолжению войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ, предположил, что они могут быть фейками.

«Такая риторика, как правило, — это все оказывается фейками. Чаще всего. Но иногда бывают и серьезные какие-то сливы, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что любые решения западных стран и НАТО о поставках оружия Киеву «воспринимаются украинской стороной не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Песков напомнил, что представители России неоднократно на различных уровнях, в том числе на высшем, заявляли, что Москва ждет предложений Киева о сроках проведения третьего раунда российско-украинских переговоров. По его словам, Россия сохраняет свою готовность к переговорам, однако предложений со стороны Украины до сих пор не поступило.

Ультиматум Трампа

14 июля Трамп, выступая на брифинге после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, заявил, что рассчитывал на достижение сделки по урегулированию на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим американский лидер выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. В противном случае Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%.

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Кроме того, глава государства сообщил, что США продолжат снабжать Украину оружием, однако схема поставок изменится: оплачивать вооружения будут страны Евросоюза.

Генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Украина получит «огромное количество» военной техники. Переговоры на этот счет уже велись с Финляндией, Данией, Швецией, Норвегией, Великобританией, Нидерландами и Канадой. Пока речь идет о поставках систем ПВО Patriot, но уже известно, что только ей дело не ограничится.