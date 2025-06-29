Песков рассказал, как действуют санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о роли санкций в современном мире. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Чем серьезнее пакет санкций — тем серьезнее, как от ружья, отдача в плечо. Все-таки оружие обоюдоострое», — заявил он.

По его словам, у России за четыре года появилась «резистентность» к пакетам санкций Евросоюза.

Песков отметил, что не сомневается в новых пакетах ограничений ЕС,

«Мы уже научились минимизировать последствия таких пакетов», — добавил представитель Кремля.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом, уточнил глава государства.

Ранее в Госдуме не поверили в информацию о том, что Трамп разочаровывается в Путине.