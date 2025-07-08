В Кремле отреагировали на угрозы ЕС ввести «самые жесткие санкции»

Москва будет делать все возможное, чтобы максимально минимизировать последствия санкций, вводимых Европейским союзом (ЕС). Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который рассказал о подготовке регионального содружества к введению «самых жестких санкций» против РФ за последние три года.

Как сказал представитель Кремля, российское руководство намерено внимательно следить за развитием ситуации в этой области. Также он подчеркнул, что позиция Москвы по поводу вводимых ЕС санкций «хорошо известна».

«Разумеется, мы будем делать все возможное и все, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия этих ограничений и законов. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт в этой стезе, и мы его будет всемерно применять», — добавил Песков.

7 июля Барро сообщил, что ЕС координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы.

Ранее саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций.