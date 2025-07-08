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В Кремле отреагировали на угрозы ЕС ввести «самые жесткие санкции»

Песков: Москва будет принимать меры для минимизации последствий санкций
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Москва будет делать все возможное, чтобы максимально минимизировать последствия санкций, вводимых Европейским союзом (ЕС). Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который рассказал о подготовке регионального содружества к введению «самых жестких санкций» против РФ за последние три года.

Как сказал представитель Кремля, российское руководство намерено внимательно следить за развитием ситуации в этой области. Также он подчеркнул, что позиция Москвы по поводу вводимых ЕС санкций «хорошо известна».

«Разумеется, мы будем делать все возможное и все, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия этих ограничений и законов. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт в этой стезе, и мы его будет всемерно применять», — добавил Песков.

7 июля Барро сообщил, что ЕС координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы.

Ранее саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций.

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