«Чудесный секрет»: Трампа обвинили в отправке эротического рисунка педофилу Эпштейну

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп 22 года назад отправил письмо с эротическим рисунком в качестве подарка на 50-летие обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну (он, предположительно, совершил суицид в тюрьме в августе 2019 года, не дождавшись суда по делу о растлении и эксплуатации малолетних, а также секс-торговле), выяснила The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, письмо носит фривольный характер: несколько строк напечатанного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, «по-видимому, нарисован вручную жирным маркером». Пара небольших дуг изображают грудь женщины, а подпись — извилистое «Donald» — расположена ниже талии, имитируя лобковые волосы, говорится в статье WSJ. Газета считает, что автором письма является действующий глава Белого дома.

По ее информации, свой рисунок Трамп сопроводил подписью: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

WSJ узнала, что подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила ему в качестве подарка на юбилей альбом с непристойными письмами от друзей. Фотографию «послания Трампа» издание не опубликовало.

В беседе с WSJ Трамп опроверг эту информацию.

«Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова », — заявил президент США.

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Журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в Белом доме рассказал, что администрация Трампа предпринимала усилия, чтобы эта статья не была опубликована. Издание подчеркнуло, что Трамп присвоил этому делу наивысший приоритет, и Белый дом находился «на тропе войны», пытаясь оказать давление на газету .

Трамп грозит «отсудить задницу» WSJ

После того, как статья о Трампе вышла в свет, американский президент пригрозил владельцу газеты и медиамагнату Руперту Мердоку судом.

«Я сказал Руперту Мердоку, что это мошенничество, что он не должен печатать эту фальшивую историю. Но он это сделал, и теперь я собираюсь отсудить его задницу и задницу его третьесортной газеты», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже отреагировал на скандальную публикацию. Он усомнился, что Трамп мог отправить Эпштейну непристойный рисунок.

«Извините за выражение, но эта история — полная чушь. WSJ должно было быть стыдно ее публиковать. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то всерьез верит, что это похоже на Дональда Трампа?» — отметил он в социальной сети Х.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что WSJ «сознательно опубликовала ложную информацию, чтобы очернить президента Соединенных Штатов». По ее словам, эта история — часть «скоординированной мистификации демократов и фейковых новостей, направленных на очернение президента Трампа».

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«Честно говоря, это совсем не похоже на то, что сказал бы Трамп», — подчеркнул он в Х и перепостил ответ искусственного интеллекта Grok, который назвал письмо фейковым.

После резонансной публикации WSJ Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна.

«На основании абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он в Truth Social.

Бонди ответила ему в X, что ведомство уже завтра готово «передать суду рассекречивание стенограмм заседания большого жюри».

«Большая бомба»

Во время предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, но не сделал этого. В начале июня Илон Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в материалах по делу педофила, поэтому они не обнародованы. Кроме того, миллиардер опубликовал видеоролик 1992 года, на котором действующий президент США и Эпштейн общаются на мероприятии.

«Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы», — отметил Маск, но позже удалил этот пост.

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13 июля Трамп в социальной сети Truth Social назвал документы, связанные с Эпштейном, выдумкой демократов. По словам американского лидера, если бы эти документы могли навредить ему, то «радикальные леваки-лунатики» уже их опубликовали.

Маск не остановился и в очередной раз призвал Трампа опубликовать файлы, связанные с делом.

«Серьезно. Он сказал «Эпштейн» полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — написал он в Х.

На недавней встрече с журналистами Трамп сказал, что не понимает интереса общественности к «скучному» делу Эпштейна, поскольку «он давно умер» и «никогда не играл большой роли». Глава Белого дома уточнил, что не возражает против раскрытия «подтвержденной информации».

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При этом на прошлой неделе минюст и Федеральное бюро расследований США обнародовали служебную записку, в которой говорится, что «списка клиентов» Эпштейна не существует. Кроме того, минюст уволил федерального прокурора Морен Коми, занимавшуюся делом Эпштейна.