На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Высказывания Трампа о деле Эпштейна вызвали негодование его сторонников

Трамп раскритиковал сторонников, требовавших публикации «списка» Эпштейна
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих бывших сторонников, усомнившихся в расследовании дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, и требовавших раскрытия так называемого «списка клиентов» бизнесмена. Об этом сообщает NBC News.

Американский лидер назвал этих людей «слабаками» и подчеркнул, что больше не ждет от них поддержки.

Политик добавил, что эти лица «купились на эту чепуху с потрохами», а демократам это только на руку. По мнению Трампа, любые новые документы по делу Эпштейна будут представлены общественности, если появятся достоверные данные, а прокурор Пэм Бонди, которую ранее критиковали за ее работу по делу, «сделала все возможное».

Глава Белого дома добавил, что потерял доверие к некоторым своим сторонникам, потому что их обманули демократы. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвали к максимальной прозрачности в вопросе обнародования данных по делу финансиста.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами