Высказывания Трампа о деле Эпштейна вызвали негодование его сторонников

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих бывших сторонников, усомнившихся в расследовании дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, и требовавших раскрытия так называемого «списка клиентов» бизнесмена. Об этом сообщает NBC News.

Американский лидер назвал этих людей «слабаками» и подчеркнул, что больше не ждет от них поддержки.

Политик добавил, что эти лица «купились на эту чепуху с потрохами», а демократам это только на руку. По мнению Трампа, любые новые документы по делу Эпштейна будут представлены общественности, если появятся достоверные данные, а прокурор Пэм Бонди, которую ранее критиковали за ее работу по делу, «сделала все возможное».

Глава Белого дома добавил, что потерял доверие к некоторым своим сторонникам, потому что их обманули демократы. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвали к максимальной прозрачности в вопросе обнародования данных по делу финансиста.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.