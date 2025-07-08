СМИ утверждают, что Трамп боится огласки связей с Эпштейном

Mirror: Трамп боится, что его знакомая раскроет детали его отношений с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск детей для скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Максвелл и Трамп были приятелями, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

По данным Mirror, в связи с беспокойством Трампа в его окружении «царит настоящая паника». В публикации отмечается, что Максвелл ощущает себя брошенной всеми теми влиятельными лицами, которые однажды входили в окружение Эпштейна и вышли сухими из воды.

Источники издания утверждают, что Максвелл знает об отношениях Трампа и Эпштейна больше, чем кто-либо из живущих, о чем знает и президент США.

До этого предприниматель Илон Маск заявил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в списке клиентов торговца детьми, и именно это якобы является причиной того, что этот список не был разглашен. Позднее Маск удалил пост с этими обвинениями.

Ранее Илон Маск высмеял дело о «списке Эпштейна» с помощью мема с клоуном.