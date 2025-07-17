На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Умеров не станет послом Украины в США

Нардеп Железняк: США не согласовали Умерова на должность посла, он уйдет в СНБО
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что и.о. министра обороны Украины Рустем Умеров не станет послом страны в США, поскольку Вашингтон не согласовал его на эту должность. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По информации Железняка, Умеров получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины), либо же станет советником главы государства Владимира Зеленского.

Политик также подтвердил информацию, что и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина займет должность диппредставителя Украины в Соединенных Штатах.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является министр юстиции Ольга Стефанишина. Министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.

Речь идет о роли переговорщика, поскольку он является главой переговорной группы с Россией в рамках стамбульского формата, сообщили собеседники.

Ранее Ермак назвал условие завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами