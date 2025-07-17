Стало известно, почему Умеров не станет послом Украины в США

Нардеп Железняк: США не согласовали Умерова на должность посла, он уйдет в СНБО

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что и.о. министра обороны Украины Рустем Умеров не станет послом страны в США, поскольку Вашингтон не согласовал его на эту должность. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По информации Железняка, Умеров получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины), либо же станет советником главы государства Владимира Зеленского.

Политик также подтвердил информацию, что и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина займет должность диппредставителя Украины в Соединенных Штатах.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является министр юстиции Ольга Стефанишина. Министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.

Речь идет о роли переговорщика, поскольку он является главой переговорной группы с Россией в рамках стамбульского формата, сообщили собеседники.

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