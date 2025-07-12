«Готов рискнуть»: в США гадают, на что пойдет Путин в украинском конфликте

Газета The New York Times считает, что президент РФ Владимир Путин готов к новым санкциям против Москвы, которые может ввести глава Белого дома Дональд Трамп, и может рискнуть отношениями с ним. При этом издание отмечает, что российский лидер в целом удовлетворен своими контактами с американским коллегой. Однако несмотря на это, российское руководство все равно «готовилось к худшему». Ранее Трамп сменил риторику в отношении России на более резкую, пообещав сделать Москве «маленький сюрприз», а также анонсировал «важное заявление» по России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин был готов к тому, что терпение его американского коллеги Дональда Трампа может «лопнуть». Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщила газета The New York Times (NYT).

Собеседники издания отметили, что российский лидер понимал, что Трамп может в конечном итоге ввести санкции против Москвы, учитывая, что с момента вступления его в должность американская администрация не принимала никаких новых рестрикций. В то же время источники также подчеркнули, что в целом Путин доволен своим взаимодействием с американским президентом в этом году, так как переговоры двух лидеров сами по себе стали прорывом для России, положив конец трехлетней дипломатической изоляции со стороны администрации Байдена.

Как заявила NYT сотрудница Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая (признана в РФ иностранным агентом), Владимир Путин действительно ценит личные отношения с Трампом и «инвестирует в них», но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении РФ. И российское руководство, по ее словам, «всегда готовилось к худшему».

В то же время газета пишет, что российский президент намерен игнорировать давление разочаровавшегося в нем Трампа, так как не собирается «жертвовать своими целями на Украине» ради налаживания диалога.

«Российский лидер убежден, что превосходство России на поле боя растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что Путин готов рискнуть отношениями с президентом США, чтобы добиться «капитуляции Украины перед его требованиями».

Чего ждать от Трампа?

Президент США в последние недели ужесточил риторику в отношении Москвы. После разговора с Путиным Трамп заявил, что остался недоволен беседой.

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«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — рассказал американский лидер, добавив, что не достиг прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.

За этим последовало возобновление поставок вооружения Украине, о которых Трамп объявил 8 июля на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В тот же день глава Белого дома пообещал устроить Москве «маленький сюрприз», заявляя, что «недоволен» действиями Путина и «разочарован в России». Что конкретно он собирается предпринять, президент США не уточнил.

11 июля он также анонсировал «важное заявление» по России. Трамп отметил, что в ближайшее время в конфликте России и Украины «кое-что будет происходить», снова не поясняя, о чем идет речь.

Аналитики и СМИ, комментируя планы президента США, разделились на два лагеря. Одни считают, что в предстоящем заявлении он может объявить о выделении Киеву нового транша военной помощи. Об этом в том числе сообщает агентство Reuters, отмечая, что это станет первым случаем за второй президентский срок, когда Трамп направит Украине новый пакет вооружений.

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Другие же считают, что глава Белого дома объявит о введении против Москвы новых санкций. О его готовности на этот шаг ранее заявлял автор законопроекта об ужесточении ограничений в отношении РФ, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Что говорят в России?

В Кремле комментируя резкие заявления Дональда Трампа, отмечали, что спокойно относятся к его словам.

«У [президента США Дональда] Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Кремль видит желание Вашингтона быстро разрешить украинский конфликт, однако «сама сложность проблемы не дает это сделать моментально».

«Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения на возобновление поставок вооружений и так далее, хотя никто там в реальности ничего и не прекращал, никакие поставки, но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что [президент США Дональд] Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», — подчеркнул Песков.

Комментируя грядущее заявление американского лидера по России, пресс-секретарь президента отметил, что его в Кремле уже ждут, чтобы понять, что Трамп имел в виду.