«Спешу разочаровать»: в Госдуме оценили план Трампа ввести пошлины против РФ

Решение президента США Дональда Трампа ввести против России и ее партнеров пошлины в размере 100%, если конфликт на Украине не завершится в следующие 50 дней, негативно скажется на американской, а не на российской экономике. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в $8 млрд. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике», — сказал он.

Журавлев также счел неудивительным решение Трампа продолжить поставки оружия Украине.

«США поставляли, поставляют и будут поставлять оружие Украине — это аксиома, к которой нам давно следовало бы привыкнуть. Все остальное — россказни о том, что поставки будут прекращены, недовольство [президентом Украины Владимиром] Зеленским, аудит того, что было передано раньше, — лишь камуфляж, за которым Соединенные Штаты пытаются скрыть основное: они всегда будут противостоять России», — сказал он.

По мнению депутата, ожидать от руководителя США, которые «в официальных документах именуют Россию врагом», другого решения «было бы странно».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в свою очередь заявил «Газете.Ru», что РФ уже научилась жить в условиях санкций. Именно с этим, по его мнению, связан рост российского рынка акций на 2,3% после высказываний Трампа.

«Наша цель — денацификация и демилитаризация пространства между нами и Евросоюзом. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин настаивает на устранении глубинных причин возникновения этого многолетнего конфликта. Россия всегда готова к диалогу с легитимными политиками бывшей УССР исходя из признания ими реалий на берегах Днепра. Россия научилась жить под санкциями. Наши партнеры по БРИКС тоже не слабаки. Инвесторы это ощущают и ценят», — сказал он.

14 июля Трамп заявил, что «недоволен Россией», и объявил о намерении ввести жесткие вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если конфликт на Украине не решится за следующие 50 дней.

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