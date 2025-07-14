«Хочет показать, что он крутой»: в Совфеде оценили угрозы Трампа в отношении России

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые все так ждали, и о которых много говорили, ожидаемо были направлены на то, чтобы поднять собственный рейтинг одобрения. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Трамп в очередной раз хотел показать американскому избирателю, что он по-прежнему крутой и продолжает что-то активно делать. С точки зрения практики еще надо будет посмотреть, на что обещанные тарифы будут направлены. Все эти упражнения с тарифами носят обоюдоострый характер, так что Штаты могут добиться такой самоизоляции, что мало не покажется, потом сложнее будет спасать собственную экономику», — сказал сенатор.

Он отметил, что российский фондовый рынок на заявления Трампа отреагировал спокойно. По его мнению, Россия за последние годы научилась обеспечивать свои суверенные права и национальные интересы без особой оглядки на зарубежных деятелей.

«Я не хочу преуменьшать проблемности всех этих угроз Трампа, но по большому счету ничего катастрофического для нашей страны они в себе не несут, а вот осколки могут полететь в самые неожиданные стороны», — заключил Климов.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

«Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», — заявил американский президент.

Ранее в NYT заметили сближение политики Трампа и Байдена по Украине.