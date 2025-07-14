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Американский сенатор рассказал о злости Трампа на Путина

Сенатор Грэм: Трамп зол на Путина, выступление о России будет агрессивным
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Jonathan Ernst/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп злится на президента России Владимира Путина, поэтому следует ожидать «очень агрессивного заявления» в отношении Москвы. Об этом порталу Axios заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

«Трамп действительно зол на Путина», — подчеркнул он.

В связи с этим политик анонсировал, что обещанное выступление президента США в отношении России «будет очень агрессивным».

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина.

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