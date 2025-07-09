Над Россией за ночь сбили 86 БПЛА. Военная операция, день 1232-й

9:08

Российские войска нанесли удары по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов», — сказал он РИА Новости.