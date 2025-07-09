На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией за ночь сбили 86 БПЛА. Военная операция, день 1232-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1232-й день
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России средства ПВО за ночь сбили 86 беспилотников, из них два летели на Москву. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Умерову и главкому ВСУ Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной». ВС России продвинулись в районе двух сел на западе ДНР у границ Днепропетровской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:12

В «огневой мешок» в Константиновке ДНР на фоне наступления российской армии могут попасть до 8000 бойцов ВСУ.

По информации Mash, образовался «карман» длиной 16 км. Внутри могут находиться до восьми бригад ВСУ, в том числе три механизированные нацбригады.

9:10

9:08

Российские войска нанесли удары по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов», — сказал он РИА Новости.

9:03

🔴Предстоящие месяцы станут «критическими и непредсказуемыми» для Украины, несмотря на возобновление военной помощи со стороны США, сообщает CNN.

По мнению телеканала, заявления президента США Дональда Трампа о вооружении Украины и его критика в отношении российского лидера Владимира Путина свидетельствуют о «возврате к основному принципу внешней политики США на протяжении десятилетий», который заключается в противостоянии России.

8:57

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одного зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Украина уже получила три комплекса Patriot от США, три — от Германии и один — от нескольких европейских государств, добавило издание.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:53

Командование ВСУ продолжает удерживать позиции на стратегической высоте у Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР, не считаясь с потерями, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Между собой отправку на такие позиции из-за ударов армии РФ украинские солдаты уже начали называть «билетом в один конец», отметил он.

8:42

🔴Пятилетний мальчик, пострадавший во время атаки ВСУ на пляж в Курске, пытался закрыть собой маму, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации», — отметил он.

Ребенка вместе с мамой перевезут в Москву.

8:35

⚡️Телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора», — сообщил Трамп на аудиозаписи.

По словам главы Белого дома Путин ответил, что не верит ему. Тем не менее Трамп утверждает, что российский лидер поверил ему «на 10%».

8:31

Российские войска нанесли удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, были атаки в окрестностях аэропорта в Харькове, добавил Лебедев.

8:26

❗️Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине €100 млрд в период с 2028 по 2034 год — в рамках следующего семилетнего бюджета, пишет Bloomberg.

По информации агентства, инициатива связана с тем, что конфликт между Россией и Украиной «не имеет никаких признаков окончания».

8:23

Шесть пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске были доставлены в областную больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — отметил он.

Всего пострадали семь человек, трое не выжили.

8:18

🔴В городе Рыльске Курской области беспилотник ВСУ ночью атаковал инфекционный корпус ЦРБ и здание скорой помощи. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, еще один БПЛА ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская».

В результате атаки дронов 30-летняя женщина получила резаную рану груди, а 51-летняя женщина — осколочное ранение правого бедра и ушиб правого колена.

8:15

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной».

«Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сказал он.

8:11

Военные инженеры группировки войск «Север» продолжают разминирование населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

8:10

Российские войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

ВС России близки к выходу на еще один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью, уточнил он.

8:08

8:05

🔴Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 86 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

23 беспилотника сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской, четыре — над Московской (в том числе два БПЛА, летевших на Москву), два — над Смоленской, по одному — над Воронежской и Рязанской.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1232-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«За забором Сталина не видно»: почему на Вологодчине не против памятников советскому вождю
Вологжане рассказали, что думают про памятники Сталину, репрессии и своего губернатора
Опубликована запись со словами Трампа о разговоре с Путиным перед СВО
«Во всех самолетах и поездах». Скоро в России будет свой спутниковый интернет
Замгендиректора «Бюро 1440» Агафонов: за 5–7 лет спрос на космические услуги утроится
Куценко вспомнил, как приезжал в колонию к Ефремову: «Видел его глаза»
В Курской области ребенок закрыл собой маму при атаке на пляж
Профессор предположил судьбу Европы после конфликта на Украине
Израиль и США обсудили «победу над Ираном» и перспективы для региона
Новости и материалы
В РФПИ раскрыли план по подрыву репутации Трампа при помощи «семян лжи» о России
Суд избрал меру пресечения подростку за стрельбу в школьника в Приморье
Опекун запрещал приемному сыну спать и заставлял мыться на улице в холодное время года
Самолет «Реала» несколько часов не мог приземлиться из-за шторма
В Кургане отменили выступление певицы Хиблы Герзмавы
В Москве мужчина домогался девушки, ее отбили прохожие
В США заявили о «критических месяцах» для Украины
Стало известно о состоянии квартиры Старовойта в Санкт-Петербурге
Еврокомиссар по расширению ответила на вопрос о сроках членства Украины
Стало известно о переброске ВСУ группы польских наемников в Сумскую область
Появились подробности о встрече Трампа с Нетяньяху в Белом доме
Россия входит в пятерку стран, разрабатывающих низкоорбитальную связь
В Подмосковье в аварии с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок
Сенатор Грэм заявил, что пришло время «изменить правила игры» для Путина
На Украине умер композитор, написавший музыку к серии мультфильмов «Казаки»
Российские силовики сообщили об убийстве пленных бойцов ВС РФ
Глава «Автотора» назвал причины кризиса на авторынке
Глава МИД Украины призвал критически относиться к информации от США
Все новости
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе по пляжу в Курске
«Автотор» готов принять BMW при передаче технологий. Интервью с главой холдинга Денисом Паком
«Автотор» будет брать новые марки при передаче конструкторской документации
9 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 9 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«С мебелью и сантехникой». Бывший замминистра обороны украл деньги, чтобы построить дачу
Деньги для парка «Патриот» ушли на строительство дачи сына генерала Попова
«Меньше, чем планировалось». США передадут Украине 10 ракет для Patriot
Axios: Вашингтон передаст Киеву новую партию ракет Patriot
Кто такие пикми-герл и куда может завести стремление быть «не такой, как все»
Почему некоторые девушки ведут себя как пикми и почему это плохо с точки зрения психологии
«Меня кинули как лоха»: путь Виктора Януковича от Донбасса до Москвы
Шесть крутых фильмов с фестиваля Voices-2025
На кинофестивале Voices в Вологде победили фильмы «Волки» и «Рецепт счастья»
«Была счастливой девочкой». Что известно о 25-летней подруге погибшего Старовойта?
SHOT: предполагаемая девушка погибшего Старовойта переехала в Москву год назад
Массовые нарушения: глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто
Mash: глава Россаккредитации ушел в отставку из-за нарушений в сертификации иномарок
«Не может не шокировать». В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта
Песков заявил, что смерть Старовойта не может не шокировать
«В лучшем случае к началу сентября»: когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР
Полковник Ходаренок: ДНР полностью перейдет под контроль России не раньше осени
Бархатный сезон: китайцы скинули цены и заманивают россиян в автосалоны
«Авилон»: дилеры продают машины с минимальной за 10 лет маржой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами