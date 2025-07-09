Над Россией за ночь сбили 86 БПЛА. Военная операция, день 1232-й

В «огневой мешок» в Константиновке ДНР на фоне наступления российской армии могут попасть до 8000 бойцов ВСУ.
По информации Mash, образовался «карман» длиной 16 км. Внутри могут находиться до восьми бригад ВСУ, в том числе три механизированные нацбригады.
Российские войска нанесли удары по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов», — сказал он РИА Новости.
🔴Предстоящие месяцы станут «критическими и непредсказуемыми» для Украины, несмотря на возобновление военной помощи со стороны США, сообщает CNN.
По мнению телеканала, заявления президента США Дональда Трампа о вооружении Украины и его критика в отношении российского лидера Владимира Путина свидетельствуют о «возврате к основному принципу внешней политики США на протяжении десятилетий», который заключается в противостоянии России.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одного зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее Украина уже получила три комплекса Patriot от США, три — от Германии и один — от нескольких европейских государств, добавило издание.
Командование ВСУ продолжает удерживать позиции на стратегической высоте у Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР, не считаясь с потерями, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Между собой отправку на такие позиции из-за ударов армии РФ украинские солдаты уже начали называть «билетом в один конец», отметил он.
🔴Пятилетний мальчик, пострадавший во время атаки ВСУ на пляж в Курске, пытался закрыть собой маму, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации», — отметил он.
Ребенка вместе с мамой перевезут в Москву.
⚡️Телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я сказал Путину: «Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора», — сообщил Трамп на аудиозаписи.
По словам главы Белого дома Путин ответил, что не верит ему. Тем не менее Трамп утверждает, что российский лидер поверил ему «на 10%».
Российские войска нанесли удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — сказал он РИА Новости.
Кроме того, были атаки в окрестностях аэропорта в Харькове, добавил Лебедев.
❗️Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине €100 млрд в период с 2028 по 2034 год — в рамках следующего семилетнего бюджета, пишет Bloomberg.
По информации агентства, инициатива связана с тем, что конфликт между Россией и Украиной «не имеет никаких признаков окончания».
Шесть пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске были доставлены в областную больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — отметил он.
Всего пострадали семь человек, трое не выжили.
🔴В городе Рыльске Курской области беспилотник ВСУ ночью атаковал инфекционный корпус ЦРБ и здание скорой помощи. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, еще один БПЛА ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская».
В результате атаки дронов 30-летняя женщина получила резаную рану груди, а 51-летняя женщина — осколочное ранение правого бедра и ушиб правого колена.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной».
«Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сказал он.
Военные инженеры группировки войск «Север» продолжают разминирование населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Российские войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
ВС России близки к выходу на еще один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью, уточнил он.
🔴Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 86 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
23 беспилотника сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской, четыре — над Московской (в том числе два БПЛА, летевших на Москву), два — над Смоленской, по одному — над Воронежской и Рязанской.