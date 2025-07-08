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В Пентагоне подтвердили отправку нового оружия Украине

Пентагон сообщил об отправке Украине дополнительных оборонительных вооружений
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Nathan Howard/Reuters

Пентагон начал работать над отправкой Украине дополнительных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира», — заявил Парнелл.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля Трамп заявил, что США поставят Украине «больше оружия», чтобы она могла защитить себя на фоне массированных ударов.

Ранее в России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи.

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