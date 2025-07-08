В Пентагоне подтвердили отправку нового оружия Украине

Пентагон начал работать над отправкой Украине дополнительных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира», — заявил Парнелл.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля Трамп заявил, что США поставят Украине «больше оружия», чтобы она могла защитить себя на фоне массированных ударов.

Ранее в России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи.