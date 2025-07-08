Трамп пообещал Украине новые поставки оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять оружие Киеву. С таким заявлением американский лидер выступил в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — подчеркнул он.

По словам Трампа, сейчас Украина подвергается сильным атакам, поэтому США направят ей оружие, преимущественно предназначенное для отражения этих атак. Также президент США выразил разочарование в связи с тем, что президент России Владимир Путин не прекратил атаки по Украине.

До этого сообщалось, что Трамп проявил интерес к продаже оружия Украине.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Трампом совместные оборонные проекты, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий. Украинский лидер охарактеризовал разговор с Трампом как «очень важный и плодотворный» и сказал, что он «очень хорошо информирован» о ситуации в Украине, отмечается в материале.

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».