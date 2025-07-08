На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал Украине новые поставки оружия

Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять оружие Киеву. С таким заявлением американский лидер выступил в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — подчеркнул он.

По словам Трампа, сейчас Украина подвергается сильным атакам, поэтому США направят ей оружие, преимущественно предназначенное для отражения этих атак. Также президент США выразил разочарование в связи с тем, что президент России Владимир Путин не прекратил атаки по Украине.

До этого сообщалось, что Трамп проявил интерес к продаже оружия Украине.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Трампом совместные оборонные проекты, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий. Украинский лидер охарактеризовал разговор с Трампом как «очень важный и плодотворный» и сказал, что он «очень хорошо информирован» о ситуации в Украине, отмечается в материале.

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами