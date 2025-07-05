«Путин — профессионал». Трамп похвалил президента РФ, но был недоволен беседой с ним

Президент России Владимир Путин является профессионалом, поскольку ему «удавалось справляться с санкциями». Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета во время полета в штат Нью-Джерси, пишет ТАСС.
«Мы много говорили о санкциях. Он [Путин] понимает, что они могут последовать. Он профессионал»,
— отметил глава Белого дома, комментируя состоявшийся 3 июля телефонный разговор с президентом РФ.
Трамп уточнил, что российский лидер «не в восторге» от возможности введения новых рестрикций. Речь идет о законодательной инициативе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В законопроекте предполагается, что если какая-либо страна покупает товары у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, будет вводиться 500-процентная пошлина.
Резюмируя итоги беседы с Путиным, Трамп подчеркнул, что остался ей «очень недоволен». По его словам, президент России «хочет идти до конца» в украинском конфликте.
Кроме того, глава Белого дома поделился с журналистами деталями телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он состоялся 4 июля, спустя два дня после приостановки американских поставок на Украину: зенитных ракет для комплекса Patriot, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов.
«Говорили о разных вещах. У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», — отметил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине «очень сложная ситуация», ответственность за которую он вновь возложил на экс-президента США Джо Байдена. Трамп признался, что не знает, удастся ли ему добиться урегулирования конфликта.
«Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы это произошло»,
— продолжил американский президент.
При этом Трамп не исключил, что США продолжат поставки средств противовоздушной обороны Украине, включая комплексы Patriot.
«Защита неба»
Зеленский назвал разговор с Трампом «очень важным и полезным». По словам украинского президента, обсуждались удары Вооруженных сил России и общая ситуация на фронте, достигнута договоренность о работе «над увеличением защиты неба».
«Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, велась речь о взаимных закупках и инвестициях. По словам Зеленского, он обменялся с Трампом «мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами».
«Нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения», — подчеркнул Зеленский.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал беседу Зеленского с Трампом «искренней и конструктивной».
«Это был честный и содержательный диалог с ясными позициями и общей надеждой на более стабильный мир. Мы благодарим президента Трампа за честность и прямоту — как идеальный удар в гольфе. Мир через силу — это концепция Трампа», — добавил Ермак в своем Telegram-канале.
«Облегчить победу»
Западные СМИ дали разные оценки итогам разговора Трампа и Зеленского. По мнению британского журнала Spectator, Киеву не удалось убедить Вашингтон отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, и глава Белого дома настроен быстро завершить конфликт.
«Администрация [Трампа], возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России»,
— говорится в статье.
Spectator обратил внимание на то, что Зеленский выполнил все просьбы Трампа, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но так не и получил дополнительное финансирование на покупку оружия.
При этом источник Reuters, осведомленный о телефонном разговоре двух лидеров, заявил, что «с оптимизмом смотрит на возможность возобновления поставок ракет Patriot». По информации агентства, беседа между президентами была «очень хорошей».
Американский интернет-портал Axios уточнил, что продолжительность разговора Трампа и Зеленского составила около 40 минут, его основной темой были потребности Киева в средствах ПВО.
«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено», — добавило издание.
«Россия не отступится»
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся после того, как российский лидер завершил работу на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Президент извинился перед участниками мероприятия и сказал, что ему неловко заставлять себя ждать.
«Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся еще», — обратился Путин к участникам форума.
Беседа продлилась около часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что диалог «шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным». Главы государств разговаривали не только об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, но и обсудили украинский конфликт.
«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится»,
— сказал Ушаков. Он добавил, что лидеры двух стран «продолжат свое общение и в ближайшее время».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже подчеркнул, что встреча президентов России и США необходима, но должна быть очень хорошо подготовлена. Комментируя слова американского лидера о разочарованности итогом разговора с Путиным, Песков добавил, что Москва «очень внимательно» относится ко всем заявлениям Трампа.