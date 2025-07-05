«Путин — профессионал». Трамп похвалил президента РФ, но был недоволен беседой с ним

Трамп признал Путина профессионалом и похвалил его за успешную борьбу с санкциями

Дональд Трамп назвал Владимира Путина профессионалом и признал его успехи в борьбе с санкциями, но подчеркнул, что остался «очень недоволен» телефонным разговором с российским лидером. При этом глава Белого дома высоко оценил беседу с Владимиром Зеленским и не исключил продолжение поставок средств противовоздушной обороны Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин является профессионалом, поскольку ему «удавалось справляться с санкциями». Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета во время полета в штат Нью-Джерси, пишет ТАСС.

«Мы много говорили о санкциях. Он [Путин] понимает, что они могут последовать. Он профессионал»,

— отметил глава Белого дома, комментируя состоявшийся 3 июля телефонный разговор с президентом РФ.

Трамп уточнил, что российский лидер «не в восторге» от возможности введения новых рестрикций . Речь идет о законодательной инициативе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В законопроекте предполагается, что если какая-либо страна покупает товары у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, будет вводиться 500-процентная пошлина.

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Резюмируя итоги беседы с Путиным, Трамп подчеркнул, что остался ей «очень недоволен». По его словам, президент России «хочет идти до конца» в украинском конфликте.

Кроме того, глава Белого дома поделился с журналистами деталями телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским . Он состоялся 4 июля, спустя два дня после приостановки американских поставок на Украину: зенитных ракет для комплекса Patriot, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов.

«Говорили о разных вещах. У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине «очень сложная ситуация», ответственность за которую он вновь возложил на экс-президента США Джо Байдена. Трамп признался, что не знает, удастся ли ему добиться урегулирования конфликта.

«Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы это произошло»,

— продолжил американский президент.

При этом Трамп не исключил, что США продолжат поставки средств противовоздушной обороны Украине, включая комплексы Patriot.

«Защита неба»

Зеленский назвал разговор с Трампом «очень важным и полезным». По словам украинского президента, обсуждались удары Вооруженных сил России и общая ситуация на фронте, достигнута договоренность о работе «над увеличением защиты неба».

«Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, велась речь о взаимных закупках и инвестициях. По словам Зеленского, он обменялся с Трампом «мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами».

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«Нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения», — подчеркнул Зеленский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал беседу Зеленского с Трампом «искренней и конструктивной».

«Это был честный и содержательный диалог с ясными позициями и общей надеждой на более стабильный мир. Мы благодарим президента Трампа за честность и прямоту — как идеальный удар в гольфе. Мир через силу — это концепция Трампа», — добавил Ермак в своем Telegram-канале.

«Облегчить победу»

Западные СМИ дали разные оценки итогам разговора Трампа и Зеленского. По мнению британского журнала Spectator, Киеву не удалось убедить Вашингтон отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, и глава Белого дома настроен быстро завершить конфликт.

«Администрация [Трампа], возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России»,

— говорится в статье.

Spectator обратил внимание на то, что Зеленский выполнил все просьбы Трампа, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но так не и получил дополнительное финансирование на покупку оружия.

При этом источник Reuters, осведомленный о телефонном разговоре двух лидеров, заявил, что «с оптимизмом смотрит на возможность возобновления поставок ракет Patriot». По информации агентства, беседа между президентами была «очень хорошей».

Американский интернет-портал Axios уточнил, что продолжительность разговора Трампа и Зеленского составила около 40 минут, его основной темой были потребности Киева в средствах ПВО.

«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено», — добавило издание.

«Россия не отступится»

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся после того, как российский лидер завершил работу на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Президент извинился перед участниками мероприятия и сказал, что ему неловко заставлять себя ждать.

«Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся еще», — обратился Путин к участникам форума.

Беседа продлилась около часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что диалог «шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным» . Главы государств разговаривали не только об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, но и обсудили украинский конфликт.

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«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится»,

— сказал Ушаков. Он добавил, что лидеры двух стран «продолжат свое общение и в ближайшее время».