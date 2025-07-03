Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Причастны СБУ и женщина-смертница

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города. По предварительным данным, его подорвала женщина-смертница. СК уже назвал произошедшее терактом, а Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к организации взрыва. Что известно о бывшем мэре Луганска и обстоятельствах его смерти — в материале «Газеты.Ru».

В центре Луганска во время взрыва погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, сообщил Луганский информационный центр в Telegram-канале со ссылкой на родственника погибшего. Эту информацию подтвердил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство... Многое сделал для жителей Луганска. Его труд был отмечен множеством региональных наград — орденами «За доблесть» II степени и «Трудовая слава», медалями «За заслуги» I и II степени, Почетным знаком «От благодарного народа ЛНР», — написал Пасечник.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Пилавова.

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — заключил Пасечник.

В СК подтвердили смерть Пилавова. Следствие возбудило уголовные дела за совершение теракта, незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Как погиб Пилавов

Взрыв на улице Тараса Шевченко в Луганске прогремел в 11:52 мск. По предварительным данным, его устроила женщина-смертница. В результате бывший мэр города погиб, еще трое пострадали.

Mash пишет, что взрывное устройство находилось в сумке женщины. Когда она подошла к двери дома на Тараса Шевченко, бомбу активировали. Есть вероятность, что украинские спецслужбы использовали женщину втемную. Baza также пишет, что неизвестная либо не знала о наличии у нее взрывного устройства, либо не подозревала, что его взорвут дистанционно.

Следствие считает, что взрывчатка сдетонировала именно при приближении к Пилавову, а привели ее в действие дистанционно.

По данным источников издания «Суспильне», подрыв организовала СБУ.

Украинские спецслужбы объявили Пилавова в розыск еще в 2015 году. Он также находился в базе украинского сайта «Миротворец».

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Чем занимался бывший мэр Луганска

Манолис Пилавов родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка. После школы поступил в Ворошиловградский строительный техникум в Луганске, а также учился сельскому строительству в Луганском сельскохозяйственном институте. Пилавов остался в городе после окончания учебы и начал карьеру в строительстве. В 1998 году устроился в местный горисполком, а в начале нулевых переучился на госслужащего. Уже в 2002 Пилавов стал заместителем Луганского городского головы, а в 2006 — первым заместителем.

В 2014 году мэра Луганска Сергея Кравченко задержали. Тогда Пилавов возглавил администрацию города и руководил Луганском до 2023 года. Затем врио мэра стала Яна Пащенко.

«Манолис Пилавов был почти 10 лет мэром города, и ему достались самые тяжелые времена. Если бы не он, то неизвестно, как бы еще сложилась судьба города и были ли бы у него возможности для выживания, позволившие пережить эти жесточайшие кризисы, блокаду, тяжелейший период и со снабжением, и с энергоснабжением, и нахождение в окружении», — сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам чиновника, именно Пилавов обеспечивал систему жизнеобеспечения города, внеся вклад в спасение Луганска.