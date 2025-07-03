«Сказали просто проследить»: девушка пыталась взорвать сотрудника ОПК по заданию Киева

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали девушку 2002 года рождения, которая пыталась заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. В ведомстве сообщили, что она действовала по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки. ФСБ опубликовала видео с места задержания и заявила, что подозреваемая ранее выполняла и другие диверсионные задания, рассчитывая на помощь в выезде за границу и получение гражданства страны ЕС.

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая пыталась заложить взрывное устройство под машину сотрудника одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. <...> В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ», — сообщили в спецслужбе.

Девушку заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статьям покушение на теракт, и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Бомба под машину

ФСБ опубликовала видео, на которых девушка в розовой кофте наклоняется к припаркованному во дворе автомобилю Mercedes-Benz, и что-то делает около него.

На видео задержания девушка говорит, что ей «сказали просто проследить за машиной, тогда дадут деньги».

«Я пыталась какое-то устройство подложить», — позднее говорит она.

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По данным ФСБ, девушка самостоятельно установила контакт с представителем украинской спецслужбы, используя мессенджеры Telegram и WhatsApp. Она заявила о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности на территории России в обмен на содействие в выезде за границу и получение гражданства одной из стран Евросоюза.

По указанию куратора, она начала выполнять задания: наносила в общественных местах проукраинские надписи в Московской области, а также предприняла попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры, говорится в релизе ФСБ.

В апреле 2025 года она прибыла в Санкт-Петербург, где, по информации следствия, ей поручили установить местонахождение сотрудника одного из оборонных предприятий. После этого она должна была подготовить покушение с использованием самодельного взрывного устройства, переданного украинской стороной, сообщает ФСБ.

Украинские теракты

С начала спецоперации РФ в 2022 году, украинские спецслужбы организовали целый ряд терактов против российских граждан. В августе 2022 года с помощью заложенной под автомобиль бомбы была убита журналистика и общественница Дарья Дугина. По данным российских спецслужб, целью теракта был ее отец — философ Александр Дугин.

2 апреля 2023 года в результате взрыва бомбы в кафе на Университетской набережной в Санкт‑Петербурге погиб военкор Владлен Татарский, еще 24 человека получили ранения. 28-летнюю Дарью Трепову, которая принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку, в 2024 году осудили на 27 лет. Она утверждала, что украинские кураторы убедили ее, что в бюсте находится подслушивающее устройство, а не бомба.

В декабре 2024 года в Москве при взрыве погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанный спецслужбами гражданин Узбекистана признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

25 апреля 2025 года при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Позднее был задержан завербованный СБУ Игнат Кузин. Он приехал в Россию в сентябре 2023 года, следил за Москаликом и заминировал автомобиль, после чего скрылся. Украинские спецслужбы обещали заплатить ему $18 тыс.