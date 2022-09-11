«Откровенный обмен мнениями». О чем поговорили Путин и Макрон

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили безопасность Запорожской АЭС. В Кремле заявили, что президенты выразили готовность исключить политику из темы безопасности ЗАЭС. В администрации Макрона указали, что президент Франции призвал Путина прекратить военную операцию на Украине и заявил, что присутствие российских военных «стало причиной рисков для целостности» АЭС.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону конфликт на Украине, безопасность Запорожской АЭС и вывоз зерна из черноморских портов.

Пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции».

Отмечается, что Путин обратил внимание на регулярные атаки на объекты АЭС, в том числе на хранилище радиоактивных отходов, что «чревато катастрофическими последствиями». Глава государства обвинил в обстрелах украинскую сторону.

«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Макрон выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ.

Президент РФ также заявил Макрону, что украинские военные «продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители».

Кроме того, президенты обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и, по данным Кремля, согласились, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего нуждающимся развивающимся странам.

«В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — отмечается в сообщении.

В Кремле сообщили, что главы государств договорились продолжать диалог на разных уровнях, включая министерский. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Администрация Макрона раскрыла детали разговора

Елисейский дворец также выпустил коммюнике по итогам беседы. В нем отмечается, что Макрон «осудил продолжение Россией военных действий на Украине и напомнил о своем требовании прекратить их как можно скорее, начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины».

В администрации подчеркнули, что Макрон в разговоре с Путиным «отметил необходимость гарантировать безопасность Запорожской АЭС». Французский президент выразил мнение, что «присутствие российских военных стало причиной того, что целостность Запорожской АЭС находится под угрозой».

«Президент Франции призвал к отводу российского тяжелого и легкого вооружения, а также к выполнению рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности объекта», — сообщили в администрации Макрона.

Говоря о проблеме продовольственной безопасности, Макрон указал, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он также заявил, что «международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие».

Президент Франции намерен снова переговорить с Путиным в ближайшие дни, чтобы можно было достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС. В Елисейском дворце также указали, что Макрон «будет оставаться в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси».

В предыдущий раз Путин и Макрон созванивались 19 августа, а 10 сентября у президента Франции состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Проблема безопасности АЭС

Макрон и Зеленский в ходе переговоров тоже обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, информировала пресс-служба Елисейского дворца.

«Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность… Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок», — сказано в коммюнике.

Кроме того, Макрон спросил у Зеленского о ходе боевых действий и «потребностях Украины, которые Франция могла бы удовлетворить».

МАГАТЭ ранее опубликовало доклад по итогам визита миссии на ЗАЭС, призвав создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия подробно изучает документ, но нужно время, чтобы отреагировать на содержащиеся в нем предложения.

11 сентября украинский «Энергоатом» заявил о полной остановке атомной электростанции в связи с остановкой последнего, шестого энергоблока. Это произошло из-за обстрелов, которые повредили энергосистему Украины. Линии связи позднее восстановили, но в случае их повторного повреждения, «риск чего остается большим», ЗАЭС будут питать дизельные генераторы, срок работы которых ограничен, сообщал «Энергоатом».

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начались консультации о создании вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.