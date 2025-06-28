«У них все еще есть амбиции»: смогли ли США уничтожить ядерную программу Ирана?

CNN: США не сбросили бомбу на подземный ядерный объект в Исфахане

США при ударах по Исфахану не стали применять противобункерные авиабомбы, так как иранский ядерный объект был расположен слишком глубоко под землей, и оружие вряд ли показало эффективность, сообщает CNN. По данным телеканала, Вашингтону также не удалось уничтожить запасы обогащенного урана, при этом американские сенаторы утверждают, что это и не было целью ударов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран не успел ничего переместить, а уничтожение «очень опасных» ядерных объектов было доказано. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон не стал атаковать один из иранских ядерных объектов в Исфахане с помощью противобункерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP), так как он расположен слишком глубоко под землей, и бомбы вряд ли бы показали эффективность. Об этом сообщил CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна.

По данным трех источников телеканала, 26 июня Кейн выступил на закрытом брифинге для членов конгресса, где и заявил об этом. Мероприятие также посетили министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«В ходе брифинга Рэтклифф сообщил законодателям, что, по оценкам американского разведывательного сообщества, большая часть обогащенного ядерного материала Ирана захоронена в Исфахане и Фордо», — говорится в материале и уточняется, что в Исфахане сосредоточено почти 60% запасов.

В каком состоянии ядерная программа Ирана?

Ранняя оценка американской военной разведки показала, что атака США не уничтожила основные компоненты ядерной программы Ирана , включая обогащенный уран, и, вероятно, лишь отбросила ее на несколько месяцев назад. Также сообщалось, что Тегеран успел вовремя перепрятать запасы урана.

«Республиканские законодатели вышли с секретного брифинга в четверг, признав, что удары США, возможно, не уничтожили все ядерные материалы Ирана. Но они утверждали, что это и не было частью миссии», — сообщил телеканал.

По словам представителя республиканцев Грега Мерфи, целью ударов было устранение конкретных аспектов иранской ядерной программы, а не избавление от ядерного материала.

«Что мы сейчас имеем: [ядерная] программа [Ирана] была уничтожена на этих трех объектах (Натанз, Исфахан, Фордо. — «Газета.Ru»). Но у них все еще есть амбиции», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), добавив, что уничтоженными объектами в ближайшее время никто не может воспользоваться.

При этом профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил CNN, что коммерческие спутниковые снимки показывают, что Иран получил доступ к туннелям в Исфахане. Проход как минимум к одному из них был расчищен к 27 июня .

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Разведка также сообщала, что надземные части ядерных объектов Ирана были повреждены, некоторые — достаточно серьезно. Однако, по словам сенатора-демократа Криса Мерфи, у Тегерана «все еще есть ноу-хау, чтобы восстановить ядерную программу».

«В четверг Кейн и Хегсет заявили, что военная операция против Фордо прошла точно по плану, но не упомянули о последствиях для Исфахана и Натанза», — заключил CNN.

Иран ничего не вывозил

Президент США Дональд Трамп при этом заявил Fox News, что Тегеран не мог заранее знать об ударах американских военных. По словам главы Белого дома, Иран также не вывозил ядерные материалы с атакованных Вашингтоном объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно.

«Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые», — отметил американский лидер.

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Трамп рассказал, что уничтожение «очень опасных» ядерных объектов было доказано, и добавил, что ранее СМИ публиковали ложную информацию по этой теме.

Он также отметил, что теперь «Иран хочет встретиться», чтобы продолжить диалог с Вашингтоном и обсудить ядерную программу.

Присутствие МАГАТЭ бессмысленно

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи тем временем заявил, что настойчивое стремление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями.

«Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета», — отметил Аббас.

25 июня законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ одобрил парламент Ирана. После этого Гросси назвал основным приоритетом организации допуск ее инспекторов на иранские ядерные объекты.