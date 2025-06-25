США еще при Байдене планировали уничтожить ядерные объекты Ирана

Журналист Херш: США хотели уничтожить объект Фордо в Иране еще при Байдене

Уничтожение запаса обогащенного урана на объекте Фордо в Иране планировалось еще при бывшем президенте США Джо Байдене. Об этом в своем блоге заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Мне сообщили, что уничтожение иранского запаса обогащенного урана на объекте Фордо <…> с конца президентства Байдена находилось на первом месте в списке целей правительств США и Израиля», — отметил он.

По словам журналиста, в США соглашались с позицией Израиля о том, что Фордо нужно уничтожить.

Херш также заявлял, что удары США по ядерному объекту Фордо в Иране были нацелены не на уничтожение запасов обогащенного урана, а на их изоляцию под землей.

По словам Херша, сверхтяжелые бомбы попали по входам и вентиляционным шахтам подземного комплекса в Фордо, в результате чего запасы обогащенного урана оказались невредимы, но теперь они «практически недосягаемы, возможно, навсегда».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.