В Израиле назвали количество погибших и пострадавших из-за иранских ударов

В Израиле 25 человек погибли из-за ударов со стороны Ирана

В результате ударов со стороны Ирана по израильской территории 25 человек погибли и 1361 получил ранения. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

По его словам, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 55 — в состоянии средней степени тяжести. Еще 1292 получили легкие ранения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в ООН установили нарушение Израилем международного права.