В Иране раскрыли число погибших и пострадавших в результате ударов Израиля

Порядка 627 жителей Ирана погибли и почти пять тысяч человек получили ранения разной степени тяжести с начала военной операции Израиля. Об этом заявил официальный представитель иранского минздрава Хосейн Керманпур в соцсети Х.

«Сопоставление данных по пострадавшим (от атак. — «Газета.Ru») провинциям до 24 июня таково: число раненых — 4870 человек, погибших — 627», — заявил он.

Президент России Владимир Путин на фоне американо-израильских атак на Иран провел встречу с главой МИД Исламской Республики Аббасом Арагчи.

Российский лидер заверил, что Москва считает «неспровоцированную агрессию» против Тегерана недопустимой, и пообещал «оказать содействие иранскому народу», но ни о каких конкретных договоренностях пока не сообщалось.

Незадолго до встречи МИД Ирана выразил надежду на то, что Россия «сыграет свою роль» в конфликте на Ближнем Востоке, тогда как агентство Reuters сообщало, что иранский министр привез Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи с просьбой о помощи. Но в Кремле заявили, что послания не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.