Рютте заявил Зеленскому о «перестройке моста» для Украины в НАТО

Североатлантический альянс «перестраивает мост» между Украиной и НАТО, о котором было заявлено на предыдущем саммите военного блока в Вашингтоне. Об этом генсек Марк Рютте заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по его прибытии на саммит НАТО, пишет «Европейская правда».

Рютте подчеркнул, что союзники все еще считают считают действующими предыдущие решения НАТО в отношении Украины. По его словам, на встрече в Гааге будет «важное упоминание» об Украине, которое подтвердит ее необратимый путь в альянс. В то же время он не уточнил, о чем идет речь.

«Мы перестраиваем мост [между Украиной и НАТО], как и говорило Вашингтонское решение», – заявил Рютте.

До этого Марк Рютте заверил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса никак не повлияет на позицию о необратимости членства Украины. Он подчеркнул, что по договоренности с союзниками этот принцип останется в силе и после предстоящего саммита в Гааге.

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