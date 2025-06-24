«Отвечали на каждое нападение»: МИД Ирана поблагодарил военных за операции против Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи поблагодарил вооруженные силы за ответные военные операции против Израиля, подчеркнув, что боевые действия продолжались до 4 утра. Он отметил готовность армии защищать страну «до последней капли крови» и «отвечать на каждое нападение».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность вооруженным силам страны за военные действия против Израиля, которые, по его словам, продолжались до 4 утра по тегеранскому времени.

На фоне сообщений о новых ударах и заявлениях США о перемирии министр подчеркнул: Тегеран не заключал никаких соглашений с Израилем, но готов остановить атаки, если израильская сторона прекратит удары.

«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши вооруженные силы, которые готовы защищать нашу любимую страну до последней капли крови и до последней минуты отвечали на каждое нападение врага», — написал он.

Боевые действия длились до утра

Вечером 23 июня Иран также нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, заявив, что это — часть операции возмездия после авиаударов США по Ирану. Иран заявил, что ракеты достигли цели, но США и Катар это опровергли, уточнив, что все ракеты были перехвачены системой ПВО. Пострадавших не зафиксировано.

Затем, в ночь на 24 июня израильская армия зафиксировала новые запуски ракет с иранской территории. Сирены тревоги звучали в разных районах Израиля — как на севере, так и на юге страны, включая Беэр-Шеву. По данным израильских СМИ, одна из ракет попала в жилой дом, пострадали мирные жители.

Как сообщал телеканал N12, в настоящее время продолжаются поиски людей под завалами, есть опасения по поводу возможной утечки газа.

Что происходит сейчас

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что между Ираном и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня и «12-дневная война» близка к завершению. По его словам, Иран первым остановит атаки, затем через 12 часов огонь прекратит Израиль, а спустя сутки конфликт будет официально завершен. Он назвал это «историческим соглашением», добавив, что мир «вновь стал безопаснее».

Несмотря на заявления Трампа, перемирие между сторонами официально не подтверждено. Иран обозначил свое условие: прекращение израильских ударов до утра 24 июня. Пока ни о каком официальном прекращении огня стороны не объявляли, однако после 4:00 атак со стороны Тегерана больше не фиксировалось.

«Предпринимаем усилия»: Путин пообещал помочь иранскому народу Владимир Путин на фоне американо-израильских атак на Иран встретился с главой МИД Исламской... 23 июня 15:52

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился 13 июня после масштабной израильской воздушной операции под названием «Восстающий лев». В ходе нее около 200 самолетов нанесли удары по более чем сотне целей на территории Ирана, включая Тегеран. В результате были уничтожены военные склады, объекты ПВО, научные лаборатории, ликвидированы не менее 20 высокопоставленных представителей КСИР и военных ученых.

В ответ уже на следующий день Иран выпустил десятки баллистических ракет и ударных дронов по израильской территории. Израиль, в свою очередь, активизировал удары по инфраструктурным и военным объектам внутри Ирана, а также в Сирии и Ираке. В течение нескольких дней стороны обменивались ударами: атаки охватили и объекты энергетики, и аэродромы, и правительственные здания.

21 июня США подключились к эскалации: началась операция «Полуночный молот». Американские ВВС нанесли удары по иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, применив противобункерные боеприпасы. В ответ на это Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, что привело к скачку мировых цен на нефть. 23 июня Иран выпустил ракеты по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, но, по заявлению Пентагона, все они были перехвачены.