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Глава МИД Ирана выразил благодарность войскам за военные операции против Израиля

Арагчи поблагодарил иранские войска за боевые действия против Израиля
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AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность вооруженным силам, защищавшим страну от израильских атак. Об этом сообщается на странице главы МИД в социальной сети X.

По словам Арагчи, военная операция «мощных вооруженных сил Ирана по наказанию Израиля за его агрессию» длилась до последней минуты, до 04:00 по тегеранскому времени (03:30 мск). Министр «вместе со всеми жителями страны» поблагодарил военнослужащих, которые готовы защищать Иран до последней капли крови и до последней минуты отвечали на каждый удар противника.

24 июня Арагчи заявил, что если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее вице-президент США назвал цель американских ударов по Ирану.

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