Глава МИД Ирана выразил благодарность войскам за военные операции против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность вооруженным силам, защищавшим страну от израильских атак. Об этом сообщается на странице главы МИД в социальной сети X.

По словам Арагчи, военная операция «мощных вооруженных сил Ирана по наказанию Израиля за его агрессию» длилась до последней минуты, до 04:00 по тегеранскому времени (03:30 мск). Министр «вместе со всеми жителями страны» поблагодарил военнослужащих, которые готовы защищать Иран до последней капли крови и до последней минуты отвечали на каждый удар противника.

24 июня Арагчи заявил, что если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее вице-президент США назвал цель американских ударов по Ирану.