Иран ожидает, что РФ сыграет свою роль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

МИД: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США по Ирану

Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль на фоне обострении ситуации на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Исламской Республике. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, последние события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене.

Багаи напомнил, что между Ираном и Россией есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона», — сказал дипломат.

Также в МИД Ирана назвали преступными удары США по ядерным объектам исламской республики и заявил, что никто в мире не сможет оправдать данную агрессию.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Небензя заявил, что удары США перечеркнули дипломатические усилия по мирной ядерной программе Ирана.