Активные удары и борьба за каждый метр земли. Зеленский рассказал о положении ВСУ в Сумской области

Российские военные продвигаются в Сумской области. По словам Владимира Путина, там нужно создать буферную зону в 10-12 км, при этом Россия пока не планирует брать под контроль Сумы, но и не исключает такой возможности. В свою очередь, Владимир Зеленский отрицает активное продвижение российской армии, но признает, что его военные столкнулись с трудностями. При этом украинские депутаты уже обвинили властей и руководство ВСУ в отсутствии подготовки региона к обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с высшим военным руководством ВСУ на фоне заявления российского лидера Владимира Путина о возможном взятии под контроль украинских Сум.

«На ставке был представлен подробный доклад о положении на фронте. Особое внимание было уделено Сумской области и действиям в приграничных районах», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, ВСУ сдерживают российскую армию, однако признал, что украинские военные находятся в непростом положении.

Как пишет «РБК-Украина», Зеленский отметил, что 23% от всех ударов, которые ВС России наносят по Украине, приходятся на Сумское направление. «Это характеристика того, как военным непросто», — сказал он.

По словам Зеленского, за эту неделю российские военные продвинулись в сторону Сум на 200 метров. Также он утверждает, что численность ВС России, занятых в боевых действиях в зоне СВО, достигла 695 тысяч человек .

«Плюс Курское, Белгородское направления — там, где они напротив Харькова. Есть еще около 52 тысяч на Сумском направлении», — добавил он.

«Сумы — исторически русский город»

20 июня во время выступления на ПМЭФ Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ, отметив, что «вся Украина наша»:

«Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Путин отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область вынудило российских военных начать создать зону безопасности вдоль границ — около 10-12 км в Сумской области.

«У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», — подчеркнул глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что слова Путина о Сумах «услышат» на Украине.

«Вся Украина наша»: главные заявления Путина на ПМЭФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Глава государства обратился к собравшимся... 20 июня 22:09

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что в Сумах ждут прихода российской армии.

«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание».

Он добавил, что украинские власти якобы всегда относились к сумчанам по остаточному принципу. По его словам, из региона выкачивают ресурсы, а уровень жизни населения не повышают.

Сумская область не готова к обороне?

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях сообщил, что в Сумской области есть проблемы с фортификацией. По его словам, еще с января «зубы дракона» просто лежат вдоль дороги рядом с Курской области, специалисты их не установили.

«Казалось очевидное, что мы подготовили фортификации в Сумской области на границе с Курской, а оказалось — нет. Deepstate пишет и показывает фотографии, как в районе села Юнаковка... вдоль дороги валяются «зубы дракона». Просто валяются и валяются с января месяца».

О проблемах с фортификацией на Украине неоднократно заявляли и другие депутаты, в том числе Сергей Рахманин и Марьяна Безуглая. Последняя активно критикует главкома ВСУ Александра Сырского. В своем Telegram-канале она написала, что Сырский пропустил наступление российских военных на Сумскую область:

«Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка, кошмарил руководителя направления Красильникова, не принимал их доклады, не предоставлял ресурсов, не отправлял инженеров, замалчивал ситуацию на ставке, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления — и в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне», — резюмировала она.