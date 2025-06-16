«Урок для всех». Как эскалация между Ираном и Израилем скажется на Украине

Начиная с пятницы, 13 июня, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами, после того как Тель-Авив атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия. Иранские официальные лица обвиняют США в причастности к атакам. При этом Дональд Трамп пообещал способствовать мирным контактам Израиля и Ирана. Какую роль в разгорающейся войне на Ближнем Востоке играют Штаты и забудет ли Запад об Украине из-за нового конфликта — в материале «Газеты.Ru».

За минувшие сутки Иран выпустил несколько волн беспилотников и ракет по Израилю, в то время как Тель-Авив продолжает наносить удары по столице Исламской Республики Тегерану. С 13 июня в Иране погибли 224 человека, согласно данным правительства. По словам представителя офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в результате иранских атак в Израиле погибли 23 человека, более 400 получили ранения.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Напряженность между давними врагами переросла в полномасштабный конфликт, когда в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Вечером того же дня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Поддержка США и Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию международного сообщества на эскалацию между Израилем и Ираном «хорошим уроком для всех».

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего. Я бы сказал, так и на тех, кто поддержал и попытался оправдать, мы это констатируем. И, конечно же, это очень хороший урок для всех», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил на США ответственность за атаки Израиля.

«Америка вопреки всем нормам международных прав позволяет Израилю допустить агрессию и падение нашей страны», — сказал он.

Сам президент США Дональд Трамп в воскресенье написал на своей странице в Truth Social, что Израиль «должен заключить сделку», и Штаты будут способствовать быстрому разрешению конфликта.

Складывается ощущение, что позиция Трампа примерно такова: «если вы будете побеждать, то я изначально был в курсе и одобрил столь славную операцию, а если проигрывать — то я знать не знал об этой ужасной авантюре». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Сигналы из Вашингтона довольно противоречивы. Поначалу США дали понять, что одобрили план удара по Ирану, далее — по мере роста эскалации и мощного ответа Ирана — сдали назад. Теперь же складывается впечатление, что уже скоро роль США в операции Израиля станет явной и активной», — сказала политолог.

Она считает, что Трамп просто не мог не быть в курсе готовящейся акции, потому что Израиль не решился бы «ввязаться в подобное» самостоятельно. Другое дело, что остановить эскалацию США просто так не смогут, даже если захотят.

«Классическое «хвост виляет собакой» может быть самым точным определением для сложившейся ситуации», — заключила Гафарова.

Эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов согласен с тем, что развитие

ситуации на Ближнем Востоке во многом будет зависеть от действий США.

«Сейчас Штаты оказываются в слабой позиции. Пока что они по всем фронтам продемонстрировали неспособность к переговорному процессу для достижения своих целей. Поэтому очень высокая вероятность, что Трамп все же перейдет к более активной политике, чтобы выиграть хотя бы на Ближнем Востоке.

Тем более уже очевидно, что Израиль не смог быстро достичь поставленных целей по полному уничтожению ядерной программы Ирана, и есть большая вероятность того, что конфликт затянется», — заявил востоковед.

Если Израиль не встретит сопротивления со стороны Вашингтона, то попытается дестабилизировать ситуацию в Иране изнутри с помощью национального фактора, отметил Балмасов.

Забытая Украина

После эскалации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский признал, что начавшееся между Ираном и Израилем обострение может негативно отразиться на его стране. Он обратил внимание, что удары уже вызвали резкий рост цен на нефть.

«Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти. Этот фактор нам точно не помогает», — сказал политик.

Кроме того, Зеленский добавил, что на фоне наращивания поддержки Израиля существует опасность сокращения помощи Киеву.

«Шоковый сценарий для цен на нефть»: в Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который... 14 июня 21:33

С появлением угрозы новой войны на Ближнем Востоке Соединенные Штаты могут перенести фокус своей внешней политики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Рафаэль Ордуханян.

«Штаты поняли, что реализовать свои имперские мечты на Украине не получится, так как этому активно противостоит Россия, с Тайванем и Китаем тоже пока не получается, а потому остается Ближний Восток. Кроме того, у Китая и России, которым пыталась противостоять прошлая администрация Байдена, есть ядерное оружие, а у Ирана его нет», — пояснил политолог.

Он считает, что полностью от Украины США вряд ли откажутся, но переориентация приоритетов определенно будет происходить.

США еще после инаугурации Трампа обозначили свое стремление переориентироваться от Украины в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, напомнила политолог Анастасия Гафарова.

«Другое дело, что Европе не очень нравилось, что им объявили, что «Украина — это ваша проблема». Теперь же события складываются не вполне контролируемым образом, и перенос внимания США от Украины в сторону Ирана и Израиля происходит сам собой. Однако, как только трамповская администрация начнет делать просчеты на ближневосточном направлении, украинские лоббисты в Вашингтоне моментально оживятся», — сказала политолог.

Гафарова предполагает, что под принятие бюджета в США в сентябре тема Украины вернется в повестку, но какой будет контекст, пока рассуждать рано.

Что дальше?

Сейчас мало что указывает на то, что какая-либо из сторон готова к деэскалации и началу мирных переговоров, отмечает Bloomberg.

«Израильская сторона заявила, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Иран не потеряет способность работать над созданием ядерной бомбы. Пока не ясно, на какие ответные действия может пойти Тегеран, но не исключено, что Иран перекроет Ормузский пролив, через который государства Ближнего Востока перевозят около пятой части мировой нефти », — отмечается в материале.

Ситуация может измениться самым непредсказуемым образом, и сейчас точно никто не может сказать, чем все это закончится. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ситуация настолько серьезная, что Соединенные Штаты и Великобритания даже вывезли из региона семьи своих дипломатических работников. Ситуация совсем не простая, и предполагать, чем она может закончиться, бесполезно, потому что может произойти все, что угодно», — сказал депутат.

Он напомнил, что уже есть несколько сотен пострадавших и погибшие с обеих сторон, интенсивность ударов не прекращается, и все говорит о том, что «дальнейшая эскалация продолжится».

«Россия пытается сыграть свою роль в качестве посредника на мирных переговорах. Это был бы, наверное, самый желаемый результат для Тегерана», — заключил Чепа.

Иран сильно пострадал от первого удара, который был нанесен Израилем 13 июня, и до сих пор не может оправиться от произошедшего, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«А что там ПВО? Спит? Пьянствует?» Почему атака Израиля на Иран оказалась успешной ВВС Израиля нанесли первый удар по ядерным объектам Ирана и предприятиям оборонно-промышленного комплекса... 13 июня 13:35

«Первый удар иранское руководство, конечно, сильно проспало. Были уничтожены высокопоставленные члены КСИР и генералы Генштаба, которые участвовали бы в принятии решений относительно ответа Израилю. Кроме того, Иран оказался в слабой позиции без ядерного оружия, так как ему фактически нечем нанести критический урон Израилю», — сказал востоковед.

Израиль последовательно «отсекал Ирану шиитские щупальца», которые могли бы реально помочь в данной ситуации, отметил Балмасов. С учетом того, что «Хезболла» фактически обескровлена и не может поддержать Иран, у Тегерана не так много пространства для маневров.

«С моей точки зрения, наиболее продуктивно для Ирана было бы перекрыть Ормузский пролив. Это помогло бы надавить на европейских потребителей СПГ и нефти из Персидского залива. В случае перекрытия пролива при затягивании конфликта вся мировая экономика будет находиться под сильным ударом. Однако Тегеран пока что медлит с этим решением», — заявил политолог.

Он предполагает, что Иран все еще надеется заключить «договорнячок» и мобилизовать свою дипломатию, отсюда и оговорки относительно возвращения к переговорам с США.