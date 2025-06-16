В Кремле прокомментировали международную реакцию на эскалацию на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «хорошим уроком для всех» реакцию международного сообщества на эскалацию между Израилем и Ираном.

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего. Я бы сказал, так и на тех, кто поддержал и попытался оправдать, мы это констатируем. И, конечно же, это очень хороший урок для всех», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.