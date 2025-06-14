«Шоковый сценарий для цен на нефть»: в Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив

Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Иран может закрыть Ормузский пролив из-за ударов Израиля по территории страны, сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари, передало издание New Farsi.

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение»,

— отметил Коусари.

По словам политика, они готовы на это пойти, несмотря на угрозы существенно ограничить экспорт иранской нефти.

«Иран реализует правильное решение в правильное время», — добавил Коусари.

Он отметил, что Иран готов ответить на продолжающееся экономическое и нефтяное давление со стороны Запада. По словам Коусари, ответ будет иметь высокую цену для другой стороны. New Farsi со ссылкой на источник в военном руководстве Ирана пишет, что у страны действительно есть военный потенциал, чтобы осуществить задуманное. Однако пока что действия не будут предпринимать из-за национальных интересов.

Страны транспортируют нефть и сжиженный природный газ с помощью Ормузского пролива из Персидского залива в международные воды. Примерно 20% всей мировой нефти проходит через этот пролив. Закрытие канала транспортировки может иметь существенные экономические последствия для многих стран. В 2011 и 2018 годах уже была угроза закрытия пролива из-за решения Запада ввести санкции против Ирана, однако этого не произошло.

Последствия закрытия пролива

New Farsi пишет, что есть два варианта развития событий:

— подобной дискуссией иранские власти направили Западу сигнал, что Иран может закрыть пролив. Скорее всего, реализовывать угрозу они пока что не будут;

— в условиях ужесточения санкций и введения суровых ограничений на экспорт нефти Иран может прийти к выводу, что у него не осталось альтернатив, кроме закрытия пролива. В итоге власти осуществят задуманное, что приведет к серьезным экономическим последствиям для всех.

В данный момент не ясно, какой из сценариев в итоге будет реализован. По данным New Farsi, закрытие пролива очевидно приведет к резкому сокращению поставок нефти на мировой рынок, в результате чего сам продукт будет стоить гораздо дороже. Издание предполагает, что цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. За последнее время они и так поднялись на 13% из-за эскалации конфликта, сейчас баррель стоит $78,5.

Кроме этого, после такого шага усилится напряженность на Ближнем Востоке. Вероятно, США и союзники могут ответить на действия Ирана, что приведет к еще большей эскалации. Сейчас иранские власти показывают, что не будут терпеть санкции, у них есть контрмеры в случае продолжения давления. В данный момент Ормузский пролив — ключевой инструмент дипломатии Ирана, пишет New Farsi.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале также прогнозирует рост цен на нефть в случае закрытия пролива — до $130 за баррель.

«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива, но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут угроза к существенному росту мировых цен на нефть», — написал сенатор.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с News.ru назвал сценарий реализации угроз Ирана радикальным:

«Это будет шок для мирового рынка, цены на нефть подскочат до $100 за баррель минимум. Иран предупреждал, что сделает это в случае экзистенциальной угрозы. Хотя сценарий наименее вероятный».

СМИ сообщают, что в случае закрытия пролива будет не только рост цен на нефть, но и рост транспортных и страховых издержек. Кроме этого, подобные действия вызовут дестабилизацию фьючерсных рынков.

Страшные последствия для Ирана

Иран может заблокировать пролив с помощью подводных лодок, ракет берегового базирования, минных заграждений и даже обычных барж. Однако от последствий своего решения страна может не оправиться.

Западные страны не раз обозначали, что судоходство на Ближнем Востоке — их красная линия. В этом случае они могут полностью экономически изолировать страну, а также нанести по ее территории удары. Более того, Ирану нужен свой экспортный маршрут, они и так находятся под санкциями. Они продают нефть не только своим недоброжелателям, но и союзникам, например, Китаю и Индии.

«Военное обозрение» напоминает, что страны Ближнего Востока могут поставлять нефть не только через Ормузский пролив: у Саудовской Аравии и ОАЭ есть нефтепроводы, но они не такие мощные. Также можно проложить путь через Ирак или Пакистан, но, вероятно, для этого потребуются годы, так как нужна инфраструктура. Иран, несомненно, навредит своим противникам, однако ударит с такой же силой и по себе.

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По данным Reuters, Греция и Великобритания уже рекомендовали быть своим торговым судам осторожнее. Рейсы через Ормузский пролив теперь подлежат регистрации. Газета Financial Times также выяснила, что владельцы нефтяных танкеров меняют маршруты, избегая пролива.