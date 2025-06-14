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Иран нанес ответный удар по Израилю. Первые жертвы и огромные разрушения

В ЦАХАЛ заявили о крупных разрушениях в Тель-Авиве

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, ЦАХАЛ удалось ликвидировать ключевых лиц военного руководства Ирана, физиков-ядерщиков.

В частности, власти Ирана официально подтвердили гибель трех своих самых главных командиров: командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида.

Иран заявил о 78 погибших и более 320 раненых в результате этих ударов.

Уже вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и начал наносить ракетные удары по Израилю. В итоге, согласно последним данным, пострадали жилые районы Тель-Авива. В ЦАХАЛ сообщили об «огромных разрушениях». Четыре человека погибли и как минимум 70 пострадали в результате ракетных ударов Ирана по Израилю, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи.

Последствия обмена ударами – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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