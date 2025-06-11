«Лос-Анджелес станет спичкой». Приведут ли протесты в США к американскому «майдану»

Протесты, которые начались в США 6 июня из-за рейда миграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов, не утихают до сих пор. При этом с каждым днем акции становятся все более агрессивными и распространяются на другие города и штаты. Президент Дональд Трамп допустил, что все выступления кем-то финансируются, чтобы подорвать безопасность в стране. Могут ли протесты в США перерасти в подобие «майдана», и кто финансирует эти выступления — в материале «Газеты.Ru».

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Вначале протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, однако затем мирные выступления переросли в стычки с полицией.

Для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в субботу, 7 июня, президент США Дональд Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Национальной гвардии. Это решение впервые с 1965 года было принято без запроса местных властей.

«Если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот когда-то красивый и великий город сейчас бы сгорел дотла, так же как 25 тыс. домов сгорели в Лос-Анджелесе из-за некомпетентного губернатора и мэра», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что может применить силу против демонстраций, которые могут вспыхнуть в Вашингтоне в субботу во время военного парада, который он планирует провести в свой день рождения.

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Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом осудил президента. Он обвинил Трампа в «наглом злоупотреблении властью» и предупредил, что демократия в Соединенных Штатах «подвергается нападкам» при президенте, «который не хочет быть связанным никакими законами и конституцией».

Внешнее финансирование

Выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, президент Трамп заявил, что протесты в Калифорнии «кем-то» оплачиваются и он намерен узнать через генерального прокурора США Пэма Бонди и министерство юстиции, «кто финансирует все это».

По мнению американского лидера, те массовые беспорядки и протесты, которые прошли в Калифорнии, — это «полномасштабное нападение на мир», общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов, «осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги», с целью продолжения вторжения на американскую территорию.

Многие эксперты согласны с утверждениями Трампа о том, что протесты в Калифорнии не носят спонтанный характер. Это мнение в беседе с «Газетой.Ru» поддержал американист Малек Дудаков.

«Чтобы поддержать подобные выступления, людей надо поднимать на протесты. К этому имеют отношение целый ряд либеральных, некоммерческих, неправительственных организаций. Многие из них связаны с Демократической партией и получали финансирование в период президентства Байдена, например, Коалиция в защиту прав мигрантов.

В период каденции Байдена подобные организации занимались ввозом мигрантов через южную границу США, а теперь помогают этих самых мигрантов поднимать на протесты», — сказал американист.

Кроме организаций, которые помогали мигрантам, к протестам присоединяются разные другие союзы, которые напрямую не связаны с миграционной повесткой, отметил Дудаков.

«Сейчас в протестах участвуют даже феминистические организации, которые планируют проводить свои шествия 14 июня в день рождения Трампа, когда запланирован военный парад в Вашингтоне. Все вместе эти протестующие организации себя называют движением «No kings», то есть «Без королей», что, очевидно, является намеком на Трампа и его власть», — пояснил политолог.

С мнением Дудакова согласен и политолог Дмитрий Дробницкий. В комментарии для «Газеты.Ru» он выразил уверенность, что любые масштабные протесты, которые выходят за пределы одного города или штата, кем-то финансируются.

«Есть такое американское выражение: «ни один кризис не должен пройти впустую», то есть его надо использовать. То есть образовалась проблема с противостоянием мигрантов и властей, и тут же прибегают интересанты, которые готовы поддерживать протестные настроения. Внешнее финансирование протестов в Лос-Анджелесе совершенно точно имеет место быть. Там заметны признаки очень хорошей организации как с точки зрения риторики, лозунгов и символики, так и с точки обеспечения. Там есть подвижные бригады, которые на байках разъезжают из места в место и подливают маслица в огонь», — рассказал американист.

Он отметил, что на стороне протестующих фактически выступила и местная власть — губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса.

«Они в своих выступлениях говорят какие-то заученные слова по поводу того, что не должно быть насилия, что протесты мирные, вот только потом мы видим сожженные полицейские автомобили.

Очевидно, что здесь политическое противостояние между республиканцами и демократами вылилось на улицу. Главный вопрос остался только один — даст ли Трамп слабину или же будет противостоять протестам и Демпартии до конца»,

— заключил Дробницкий.

Американский «майдан»

Беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов распространились с Калифорнии на Техас, Кентукки, Орегон и Джорджию. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в своем аккаунте в X, что по всему штату будут развернуты подразделения местной нацгвардии для обеспечения порядка.

Протесты, которые начинались именно как мирные акции против депортации, очень быстро перешли к насилию именно со стороны протестующих, отметил депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».

«Дональд Трамп находится в ситуации, когда ему нужно жестко подавить эти протесты, чтобы это все не расползлось по всей стране. Последовательность действий Трампа в политике противодействия глобалистам, в том числе и в части использования глобалистами миграции как орудия уничтожения национальных государств, как своеобразной гибридной войны против национальных государств, заслуживают уважения», — сказал депутат.

Не исключено, что протесты в Калифорнии перейдут в большой гражданский конфликт, сопоставимый с «майданом» (Многие эксперты и политики называют украинский «Майдан» 2014-го года подготовленным и профинансированным сторонними силами выступлением. Некоторые западные чиновники подтверждали, что Украине выделялись средства для «поддержки демократических начинаний». В частности об этом говорила бывшая помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью для телеканала CNN.) . Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Дробницкий.

«Не исключаю, что протесты в Лос-Анджелесе могут стать спичкой, которая подожжет масштабный гражданский конфликт. Однако, может быть, это произойдет и в следующий подобный раз. Суть в том, что без такого большого конфликта не обойтись никак, потому что не юридическим, не электоральным путем политический внутренний кризис они разрешить не смогут. Это просто невозможно, учитывая, что внутри США уже существуют как будто два отдельных государства», — пояснил американист.

Он добавил, что новая гражданская война в Соединенных Штатах не будет похожа на то, что показывают в фильмах, или на то, что происходило в XIX веке.

Превращение выступлений в Калифорнии в «общенациональный протест» не исключил и американский журналист Майкл Бом.

«Нынешние выступления могут перерасти в общенациональные протесты против Трампа в более широком смысле. То есть из темы мигрантов это все может расшириться до противодействия всей политике Трампа, потому что мигранты — это не единственный спорный вопрос»,

— сказал Бом «Газете.Ru».

В скорую масштабную гражданскую войну в связи с протестами в Калифорнии не верит американист Малек Дудаков. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что пока что масштабы выступлений не настолько серьезны.

«Я не думаю, что эти протесты перерастут во что-то большее. То есть даже сейчас все эти выступления не дотягивают до того, что было после убийства Джорджа Флойда 5 лет назад. Возможно, мы увидим какую-то эскалацию, но все-таки это все на уровне поменьше, чем протесты Black Lives Matters», — заявил американист.

Кроме того, Трамп с ходу показал, что он готов действовать демонстративно жестко и отправил в Лос-Анджелес Национальную гвардию. Дудаков считает, что даже подход Трампа к решению проблемы отличается от того, что было летом 2020 года, когда в Вашингтоне наблюдался настоящий паралич власти.