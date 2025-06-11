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Власти Техаса заявили, что развернут подразделения нацгвардии по всему штату

Эббот: местная нацгвардия будет обеспечивать порядок на фоне протестов в Техасе
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Tom Brenner/Reuters

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в своем аккаунте в X, что по всему штату будут развернуты подразделения местной нацгвардии для обеспечения порядка.

«Национальная гвардия Техаса будет развернута в различных местах по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирный протест является законным», — отметил Эббот.

Он уточнил, что нанесение вреда людям или ущерб собственности повлекут за собой задержания. Нацгвардия будет делать все возможное, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок.

До этого телеканал CNN сообщал, что протесты из-за рейдов против нелегальных мигрантов распространились с Калифорнии на Техас, Кентукки и Джорджию.

Губернатор Техаса Эбботт заявил, что протесты прошли в Остине и Далласе.

Телеканал CNN также передает, что в крупнейших городах штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилле и Атланте — прошли антииммиграционные протесты.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее политолог объяснил, кто стоит за беспорядками в Лос-Анджелесе.

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