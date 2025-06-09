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Горящие машины, грабежи и флаги Мексики: Лос-Анджелес охвачен протестами

В Лос-Анджелесе задержаны более 60 участников протеста

В Лос-Анджелесе четвертый день подряд продолжаются беспорядки из-за рейдов миграционной полиции (ICE).

Демонстранты забрасывали камнями федеральное здание, где находились офицеры ICE с задержанными нелегальными мигрантами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

После этого протесты перекинулись в районы Комптон и Парамаунт, протестующие поджигали автомобили и ограбили несколько магазинов.

Полиция Лос-Анджелеса объявила акцию «незаконным собранием» и задержала не менее 60 человек.

Участники митингов размахивают мексиканскими флагами, на фото и видео в соцсетях некоторые демонстранты размахивали флагами СССР.

Ранее президент США Дональд Трамп, не дождавшись согласия губернатора Калифорнии, приказал национальной гвардии выдвинуться к мэрии Лос-Анджелеса и перекрыть крупное шоссе 110, проходящее через весь город.

В то же время в повышенную готовность были приведены морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон. Действия Трампа осудили демократические власти города и штата.

Несмотря на попытки сдержать протесты, в ночь на 9 июня в центре Лос-Анджелеса вновь были зафиксированы поджоги и мародерство, полиция сообщила об «ухудшении ситуации» и закрыла подъезды к району Литл-Токио.

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