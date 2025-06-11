«Не повторять этих ошибок»: в Госдуме призвали учесть опыт США в миграционном кризисе

Беспорядки в Лос-Анджелесе могут подогреваться оппозиционерами президента США Дональда Трампа, которые стремятся «раскачать ситуацию» против политики, которую он проводит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Особенность ситуации в Соединенных Штатах Америки в том, что там очень остро политическое, партийное, идеологическое противостояние между представителями Демократической партии, связанных с прежним президентом Байденом, и [представителями Республиканской партии, связанных с] нынешним президентом Трампом. Не исключено, что эти протесты в Калифорнии инспирируются либо подогреваются политической оппозицией, связанной с проигравшими выборы демократами. Особенно с учетом того, что Калифорния — один из штатов, руководство которого открыто высказывало и в ходе избирательной кампании свою вражду к Дональду Трампу. Острота конфликта, который мы сейчас видим, значительно связана с попыткой демократов каким-то образом раскачивать ситуацию против Трампа и политики, которую он проводит», — считает Матвеев.

Депутат подчеркнул, что США всегда были «государством мигрантов», а в южных штатах, в том числе Калифорнии, «очень сильная диаспора мексиканцев». Депутат поддержал решение Трампа ввести в город бойцов Нацгвардии и отметил, что уважает «последовательность его действий».

«Эти протесты, которые начинались именно против депортации и позиционировались протестующими как мирные, очень быстро перешли к насилию именно со стороны протестующих: к погромам магазинов, поджогам, стрельбе в полицейских. В этом плане Дональд Трамп находится в ситуации, когда ему нужно либо жестко подавить эти протесты, чтобы это все не расползлось по всей стране и не стало использоваться в качестве технологии демократами теми же для свержения режима уже республиканцев, да и Дональда Трампа, либо каким-то образом продемонстрировать свою готовность идти на компромиссы. Но в этом случае под угрозу встанет вся его политика в миграционной сфере. Конечно, Трамп, вводя туда войска Национальной гвардии, поступает правильно. Его последовательность действий в политике противодействия глобалистам, в том числе и в части использования глобалистами миграции как орудия уничтожения национальных государств, как своеобразной гибридной войны против национальных государств, заслуживают уважения», — добавил он.

Матвеев заявил, что Россия должна изучить развитие миграционного кризиса в США, чтобы «не повторять этих ошибок», сократить миграционные потоки и избавиться от иностранцев, которые «проявляют агрессию».

«Достаточно посмотреть на марши мигрантов, которые проходят в Москве в дни религиозных праздников, чтобы понять, какая сила в данный момент сконцентрирована в той же столице России, и задуматься, насколько эта сила лояльна российскому законодательству, российской власти и не способна ли она в какой-то из моментов тоже перейти к беспорядкам. Стратегическая задача России в сфере миграции с учетом печального опыта Западной Европы и США — необходимость сокращения миграционных потоков, даже если кому-то кажется, что это приведет к каким-то экономическим проблемам. На самом деле опыт тех регионов, которые сокращают миграционные потоки, показывает, что экономика не только не ухудшается, но и растет. Главный вывод, который должны сделать власти из событий в Калифорнии — это необходимость существенно сократить количество мигрантов, которые находятся в стране, и проводить очень жесткую политику в отношении любого проявления агрессии со стороны мигрантов, иностранных граждан, а также тех, кто получил российский паспорт, но не желает соблюдать здесь российское законодательство. От этих людей должна страна избавляться», — заключил он.

6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Протестующие скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», перекрывали дороги, выходили на улицы с флагами Мексики.

Президент США Дональд Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд, поскольку считает, что тот «подливает масло в огонь», а его действия — неконституционны.

Ранее стало известно об ущербе, нанесенном протестующими в Лос-Анджелесе местному бизнесу.