«Это нужно прекратить»: в США рассказали о реакции Трампа на удары дронов по аэродромам РФ

После ударов украинских FPV-дронов по аэродромам в регионах России президент США Дональд Трамп дал понять, что конфликт должен быть завершен как можно скорее, заявили в Белом доме. Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации утверждают, что Вашингтон не предупреждали о спецоперации СБУ, в ходе которой дроны вылетели из фур и атаковали стратегические объекты РФ. Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что терпению Трампа в отношении конфликта на Украине «пришел конец».

После ударов беспилотников ВСУ по аэродромам в России пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили, какой была реакция президента США Дональда Трампа на эту атаку. Ее выступление опубликовало агентство CSPAN.

«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — ответила она.

Официальный представитель Белого дома добавила, что Трамп «дал понять» лидерам РФ и Украины, «как публично, так и в частном порядке», что хочет, чтобы конфликт завершился путем переговоров.

Позднее посол США в Турции Томас Баррак в интервью газете Star заявил, что терпению Трампа в отношении конфликта на Украине «пришел конец».

«У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», — сказал дипломат.

Атака на аэродромы

1 июня украинские беспилотники массово атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В МО РФ сообщили, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены.

На авиабазах в Мурманской и Иркутской областях в результате атак с применением FPV-дронов были повреждены несколько единиц авиационной техники, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95.

В соцсетях появились видеозаписи очевидцев, на которых было видно, что БПЛА вылетали из контейнеров припаркованных грузовых фур.

Диджей с Украины и жена-ведьма: что известно о владельце фур, из которых стартовали дроны ВСУ По подозрению в причастности к атакам беспилотников ВСУ на военный аэродром... 02 июня 19:49

Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что операция под кодовым названием «Паутина» была осуществлена СБУ и планировалась в течение полутора лет. Руководил операцией глава СБУ Василий Малюк, утверждают украинские источники Axios.

Стоит отметить, что первоначально Axios — также со ссылкой на правительственные источники в Киеве — сообщал, что Украина заранее проинформировала США об атаках беспилотников на российские авиабазы.

Однако затем Axios изменил материал, в котором теперь утверждается, что Киев не информировал администрацию президента США о планах ударов.

Телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США не были предупреждены об атаке на российские авиабазы.

В свою очередь журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в администрации Трампа утверждает, что США не предоставляли Украине разведывательные данные для осуществления этой операции.

«США не делились с Владимиром Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала Джейкобс в соцсети X.

По ее данным, Киев собрал необходимые сведения самостоятельно.

Газета The New York Times отмечает, что массированное применение Киевом FPV-дронов по аэродромам российских городов не способно остановить продвижение российских войск на Украине.

Источники газеты в администрации Трампа добавили, что, по их оценкам, последует «существенный ответ» со стороны Вооруженных сил РФ.

Стратегические авиабазы

Американский журналист и радиоведущий Хэл Тернер в эфире своей передачи Hal Turner Radio Show на WBCQ отметил, что удар был нанесен по аэродромам, где стратегические бомбардировщики ВКС РФ располагались под открытым небом в соответствии с договором СНВ-3 от 2010 года.

«Бомбардировщики с ядерными боеголовками обеих стран должны храниться только на определенных базах и быть открытыми, чтобы каждая сторона могла видеть, что они не имеют ядерного оружия. В договоре говорится, что самолеты должны быть вывезены по запросу, но в соответствии с традицией и мирными нормами, они находятся на открытом пространстве постоянно. Так каждая сторона знает, что другая не планирует ядерную атаку», — пояснил американский журналист.

Тернер отмечает, что этот факт вместе с изменением репортажа Axios о том, был или не был Вашингтон осведомлен о готовящихся ударах по этим аэродромам, бросает тень на администрацию Трампа.

В феврале 2023 года Владимир Путин заявлял, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-III. Тогда российский лидер назвал «циничной» позицию НАТО о том, что «нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине».

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», — подчеркнул тогда президент РФ.