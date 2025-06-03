«Это нужно прекратить»: в США рассказали о реакции Трампа на удары дронов по аэродромам РФ

После ударов беспилотников ВСУ по аэродромам в России пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили, какой была реакция президента США Дональда Трампа на эту атаку. Ее выступление опубликовало агентство CSPAN.
«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — ответила она.
Официальный представитель Белого дома добавила, что Трамп «дал понять» лидерам РФ и Украины, «как публично, так и в частном порядке», что хочет, чтобы конфликт завершился путем переговоров.
Позднее посол США в Турции Томас Баррак в интервью газете Star заявил, что терпению Трампа в отношении конфликта на Украине «пришел конец».
«У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», — сказал дипломат.
Атака на аэродромы
1 июня украинские беспилотники массово атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В МО РФ сообщили, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены.
На авиабазах в Мурманской и Иркутской областях в результате атак с применением FPV-дронов были повреждены несколько единиц авиационной техники, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95.
В соцсетях появились видеозаписи очевидцев, на которых было видно, что БПЛА вылетали из контейнеров припаркованных грузовых фур.
Портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что операция под кодовым названием «Паутина» была осуществлена СБУ и планировалась в течение полутора лет. Руководил операцией глава СБУ Василий Малюк, утверждают украинские источники Axios.
Стоит отметить, что первоначально Axios — также со ссылкой на правительственные источники в Киеве — сообщал, что Украина заранее проинформировала США об атаках беспилотников на российские авиабазы.
Однако затем Axios изменил материал, в котором теперь утверждается, что Киев не информировал администрацию президента США о планах ударов.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США не были предупреждены об атаке на российские авиабазы.
В свою очередь журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в администрации Трампа утверждает, что США не предоставляли Украине разведывательные данные для осуществления этой операции.
«США не делились с Владимиром Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала Джейкобс в соцсети X.
По ее данным, Киев собрал необходимые сведения самостоятельно.
Газета The New York Times отмечает, что массированное применение Киевом FPV-дронов по аэродромам российских городов не способно остановить продвижение российских войск на Украине.
Источники газеты в администрации Трампа добавили, что, по их оценкам, последует «существенный ответ» со стороны Вооруженных сил РФ.
Стратегические авиабазы
Американский журналист и радиоведущий Хэл Тернер в эфире своей передачи Hal Turner Radio Show на WBCQ отметил, что удар был нанесен по аэродромам, где стратегические бомбардировщики ВКС РФ располагались под открытым небом в соответствии с договором СНВ-3 от 2010 года.
«Бомбардировщики с ядерными боеголовками обеих стран должны храниться только на определенных базах и быть открытыми, чтобы каждая сторона могла видеть, что они не имеют ядерного оружия. В договоре говорится, что самолеты должны быть вывезены по запросу, но в соответствии с традицией и мирными нормами, они находятся на открытом пространстве постоянно. Так каждая сторона знает, что другая не планирует ядерную атаку», — пояснил американский журналист.
Тернер отмечает, что этот факт вместе с изменением репортажа Axios о том, был или не был Вашингтон осведомлен о готовящихся ударах по этим аэродромам, бросает тень на администрацию Трампа.
В феврале 2023 года Владимир Путин заявлял, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-III. Тогда российский лидер назвал «циничной» позицию НАТО о том, что «нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине».
«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», — подчеркнул тогда президент РФ.