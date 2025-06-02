Ди-джей с Украины и жена-ведьма: что известно о владельце фур, из которых стартовали дроны ВСУ

После атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области в розыск объявлен 37-летний Артем Тимофеев. Ориентировка на него появилась в соцсетях администрации города Усть-Кут, но впоследствии была удалена. В ней сообщалось, что Тимофеев — уроженец Донецка.
«Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г. р., уроженец г. Донецк. Возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами», — говорилось в сообщении.
По данным Telegram-канала Baza, Тимофеев родился не в Донецке, а в Житомире, впоследствии жил в Киеве. Несколько лет назад он вместе с родственниками переехал в город Миасс Челябинской области. В октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам и через два месяца приобрел несколько автомобилей, на которых впоследствии тайно перевозились беспилотники.
«Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД», — сообщает Baza.
Telegram-канал Mash уточняет, что по профессии Тимофеев был музыкантом и ди-джеем, поклонником творчества украинских групп.
Из его профиля в ВК можно сделать вывод, что в 2014-2015 годах он жил в Киеве, очень активно тусовался, общался с местными музыкантами и постоянно участвовал в вечеринках. Был совладельцем местного бренда одежды. Публиковал фото с Евромайдана и иронические посты в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича. Ездил в Одессу, Харьков и Полтаву, отдыхал в Карпатах. После этого страница подчищена или же много лет не обновлялась. Последний заход Артема Тимофеева на свою страницу в ВК к настоящему моменту датирован 31 мая 2025 года. Место жительства указано как Челябинск.
Жена-ведьма
Telegram-канал Readovka сообщает, что Тимофеев ударился в бега вместе с женой, которая называла себя ведьмой и писала эротические книги.
Екатерина Тимофеева (она же Екатерина Гато) помогала мужу в раскрутке и реализации музыкального проекта Dastish fantastish.
«Женщина называет себя ведьмой и числится директором по менеджменту, вероятнее всего, гастролировала с Артемом по Незалежной, пока он ставил диджейские сеты и участвовал в Евромайдане», — пишет Readovka.
Под псевдонимом Екатерина Гато она выпускала эротические романы с названиями «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили». Их и сейчас можно найти на меркетплейсах. В описании указано, что книги содержат нецензурную брань.
Что известно об атаках
1 июня дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. Беспилотники взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники атаки уже задержаны, заявили в Минобороны России. Украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следователи допросили водителей, которые сообщили, что их нанял для перевозки каркасных домов человек по имени Артем. По пути с ними по телефону связывался представитель заказчика, дававший указания, где и в какое время следует остановить машину. Во время последней остановки из фур стартовали дроны.
«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.