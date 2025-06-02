Ди-джей с Украины и жена-ведьма: что известно о владельце фур, из которых стартовали дроны ВСУ

По подозрению в причастности к атакам беспилотников ВСУ на военный аэродром в Иркутской области в розыск объявлен 37-летний Артем Тимофеев — владелец фур, из которых стартовали начиненные взрывчаткой дроны. Тимофееву 37 лет, он родился на Украине, был профессиональным ди-джеем, несколько лет назад переехал в Россию и в декабре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам. Что еще о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

После атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области в розыск объявлен 37-летний Артем Тимофеев. Ориентировка на него появилась в соцсетях администрации города Усть-Кут, но впоследствии была удалена. В ней сообщалось, что Тимофеев — уроженец Донецка.

«Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г. р., уроженец г. Донецк. Возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами», — говорилось в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, Тимофеев родился не в Донецке, а в Житомире, впоследствии жил в Киеве. Несколько лет назад он вместе с родственниками переехал в город Миасс Челябинской области. В октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам и через два месяца приобрел несколько автомобилей, на которых впоследствии тайно перевозились беспилотники.

«Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД», — сообщает Baza.

Telegram-канал Mash уточняет, что по профессии Тимофеев был музыкантом и ди-джеем, поклонником творчества украинских групп.

Из его профиля в ВК можно сделать вывод, что в 2014-2015 годах он жил в Киеве, очень активно тусовался, общался с местными музыкантами и постоянно участвовал в вечеринках . Был совладельцем местного бренда одежды. Публиковал фото с Евромайдана и иронические посты в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича. Ездил в Одессу, Харьков и Полтаву, отдыхал в Карпатах. После этого страница подчищена или же много лет не обновлялась. Последний заход Артема Тимофеева на свою страницу в ВК к настоящему моменту датирован 31 мая 2025 года. Место жительства указано как Челябинск.

Жена-ведьма

Telegram-канал Readovka сообщает, что Тимофеев ударился в бега вместе с женой, которая называла себя ведьмой и писала эротические книги.

Екатерина Тимофеева (она же Екатерина Гато) помогала мужу в раскрутке и реализации музыкального проекта Dastish fantastish.

«Женщина называет себя ведьмой и числится директором по менеджменту, вероятнее всего, гастролировала с Артемом по Незалежной, пока он ставил диджейские сеты и участвовал в Евромайдане», — пишет Readovka.

Под псевдонимом Екатерина Гато она выпускала эротические романы с названиями «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили». Их и сейчас можно найти на меркетплейсах. В описании указано, что книги содержат нецензурную брань.

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Что известно об атаках

1 июня дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. Беспилотники взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники атаки уже задержаны, заявили в Минобороны России. Украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следователи допросили водителей, которые сообщили, что их нанял для перевозки каркасных домов человек по имени Артем. По пути с ними по телефону связывался представитель заказчика, дававший указания, где и в какое время следует остановить машину. Во время последней остановки из фур стартовали дроны.

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