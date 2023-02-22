Россия приостанавливает действие последнего договора с США о контроле над вооружениями

Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Проект внес президент Владимир Путин, который объявил о решении приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Депутаты приняли законопрект единогласно. Ожидается, что проект закона также рассмотрит Совет Федерации, а документ вступит в силу с момента опубликования.

Госдума 22 февраля единогласно приняла законопроект о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), который внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.

За принятие документа под названием «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.

С момента вступления закона в силу действие ДСНВ приостановится, а решение о возобновлении участия России в договоре должен будет принять президент РФ по своему усмотрению.

Ожидается, что сегодня проект закона рассмотрит и Совет Федерации, который соберется на заседание в 15:00 мск. Источник «Интерфакса» в Совфеде ранее сообщил, что верхняя палата рассмотрит законопроект сразу после Госдумы.

«Если Дума примет его завтра, то, конечно, мы тоже завтра его одобрим», — сказал собеседник агентства.

Закон может вступить в силу после официального опубликования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что принятием закона депутаты начали реализацию послания президента Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. «Закон во многом будет обеспечивать безопасность нашей страны», — считает он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение о приостановке ДСНВ «выверенным, адекватным и единственно возможным». По его словам, ведение дел с США и другими странами Запада в обычном режиме «больше не представляется возможным как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями».

Условие для возврата к договору

Говоря об условиях возвращения России к соблюдению договора, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все будет зависеть от позиции Запада.

«Как только будет готовность принимать во внимание наши озабоченности, тогда и ситуация изменится», — сказал он.

По его словам, реакция западных стран на приостановку Россией участия в ДСНВ «не дает повода надеяться на готовность к переговорам».

Песков заявил, что Москве необходимо делать все для своей безопасности, в том числе в плане контроля над вооружениями. «Здесь для России очень важно <…> сохранять такой терпеливый подход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога», — указал представитель Кремля.

Путин объявил о намерении приостановить участие Москвы в договоре 21 февраля. Президент подчеркнул, что Россия «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».

Глава государства обосновал это решение в первую очередь тем, что после попыток ударов Украины по российским базам стратегической авиации в 2022 году, к которым «прямо причастен Запад», НАТО 3 февраля призвала Россию «вернуться» к выполнению обязательств по ДСНВ, «включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты».

По мнению Путина, это был «ультиматум», не учитывающий связь стратегической безопасности и конфликта на Украине, а также не гарантирующий соблюдение договора американской стороной.

«Выступив с совместным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы с этим согласны», — заявил президент.

По его словам, соглашение в этом случае никак не регулирует количество наступательного ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании. Путин считает, что перед возвращением к исполнению договора нужно договориться, как учитывать стратегические арсеналы этих стран.

Что изменится с приостановкой ДСНВ

МИД России после выступления президента опубликовал разъяснение позиции Москвы. Из него следует, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения по СНВ-III, а решение о приостановке «может быть обратимо».

Чтобы Москва возобновила соблюдение соглашения, Вашингтон должен «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации», указали в МИД. До тех пор любые шаги навстречу США «абсолютно исключены». В ведомстве указали, что Москва продолжит участвовать в обмене с Вашингтоном уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что разочарован решением Москвы приостановить участие в договоре.

«Как тот, кто помогал договариваться об СНВ-III, я разочарован сегодняшним решением Путина отказаться от него. США, Россия и мир будут в худшем положении без него», — написал Макфол в Twitter.

Приостановка выполнения договора чревата его развалом в целом через какое-то время, как показывает опыт подобных приостановок в прошлом, полагает член Российского совета по международным делам Александр Ермаков. За этим, по мнению эксперта, может последовать рост взаимных «ядерных страхов» и увеличение доли расходов на стратегические ядерные силы в оборонных расходах ядерных государств.

Как отмечает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, после приостановления действия договора «возобновление ядерных испытаний вполне возможно, правда, не первыми, а если [после] США, однако готовиться мы начинаем».

«Вполне ясное указание на то, что ядерный компонент и текущие боевые действия напрямую связаны», – подчеркнул Лукьянов.

О возможности возвращения к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия говорил и Владимир Путин.

«Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к обеспечению испытаний российского ядерного оружия. Первыми, мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем», – заверил он в ходе выступления 21 февраля.

Положения договора

Договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III Россия и США подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Его заключили на десять лет, а в 2021 году продлили до 5 февраля 2026 года. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США.

Согласно положениям договора, Москва и Вашингтон обязались сократить число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. В целях контроля ограничений стороны договорились о взаимных инспекциях.

Такого понятия, как приостановка действия, соглашение не содержит — в нем описана только процедура выхода. Согласно документу, одна из сторон может выйти из договора, если решит, что «связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Тогда она должна уведомить другую сторону о своем решении, и спустя три месяца договор прекратит действие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение российских властей «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Он указал, что США по-прежнему готовы обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений.