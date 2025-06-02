Под следствием в России: что известно о новом президенте Польши Навроцком

Во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

1 июня состоялся второй тур президентских выборов в Польше. Кандидат, поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS), Кароль Навроцкий одержал победу, набрав 50,89%. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Явка на повторном голосовании составила 71,63%.

По данным социологических опросов, фаворитом в президентской гонке был Тшасковский, который занимал пост мэра Варшавы. Навроцкий же находился на втором месте.

После окончания голосования Навроцкий пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, которые хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».

close Aleksandra Szmigiel/Reuters

Кто такой Кароль Навроцкий?

Кароль Навроцкий родился в 1983-м в Гданьске, где окончил Высшую школу бизнеса и администрации и Институт истории Гданьского университета.

С 2009 года он работал в Институте национальной памяти, который возглавил в июле 2021 года. В конце ноября 2024-го партия «Право и справедливость» поддержала Навроцкого как независимого кандидата на пост главы государства, так как, будучи руководителем Института национальной памяти, он не может состоять в политических партиях.

Навроцкий последовательно выступал против членства Украины в ЕС и НАТО и неоднократно поднимал вопрос о Волынской резне .

В апреле этого года он заявлял, что глубоко разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву.

Навроцкий считается относительным новичком в политике. В ходе предвыборной кампании он делал акцент на католические ценности, одновременно выступая против миграции и попыток ЕС бороться с изменением климата.

За несколько недель до голосования всплыли некоторые скандалы, которые повлияли на кампанию Навроцкого. СМИ обвинили кандидата в том, что он якобы был вовлечен в привлечение секс-работников, работая охранником в отеле.

Также Навроцкого обвиняли в нарушениях при покупке квартиры: он якобы выкупил жилье у пожилого мужчины и не выполнил свои обязательства по оказанию помощи в рамках сделки.

Сам Навроцкий эти обвинения решительно отвергает.

Кроме того, выяснилось, что 20 лет назад Навроцкий в составе группы, связанной с футбольным клубом Lechia Gdańsk, участвовал в организованной драке между 140 футбольными хулиганами. Политик назвал произошедшее «благородным боем» и сослался на свое прошлое как боксера-любителя.

Отношения с Россией

После победы Навроцкого на выборах Польша может перестать поддерживать Украину, пишет издание Conversation.

«Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в статье.

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При этом советник директора РИСИ, политолог Дмитрий Буневич заявил «Газете.Ru», что перемен в отношениях Польши с Украиной или Россией с приходом нового президента ждать не стоит. По словам эксперта, Навроцкий представляет польский правый националистический лагерь со всеми негативными стереотипами в отношении России.

«Навроцкий откровенно провозглашал Россию противником Польши, оппонентом, может быть, даже врагом Польши. Он заинтересован, чтобы продолжался конфликт на Украине. При этом у него были антиукраинские высказывания, направленные против бандеровской идеологии. Он критиковал тот факт, что не могут никак договориться по поводу эксгумации жертв волынской резни. Он действительно скептически настроен по отношению к Украине, но в ситуации, когда нужно выбирать, все равно будет сторонником киевского режима», — сказал политолог.

Он добавил, что с приходом Навроцкого к власти ситуация в российско-польских отношениях может даже обостриться, потому что в его отношении в России возбуждено уголовное дело.

«Будучи главой Института национальной памяти, Навроцкий инициировал и участвовал в уничтожении памятников советским солдатам, которые погибли, освобождая Польшу. Поэтому портрет этого человека в этом смысле достаточно понятен», — напомнил Буневич.

Навроцкий пошел на тактический альянс с «укро-скептиками», но не стоит необоснованно ожидать, что изменит политику в отношении Украины, добавил политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Навроцкий подписал бумажку, которую ему подсунул Славомир Ментцен, который занял третье место, чтобы получить во втором туре голоса всех укро-скептиков. В итоге благодаря их голосам он президентом и стал. Только, став президентом, он выбросит эту бумажку в помойку. Сама партия «Право и справедливость» предельно антироссийская, а Навроцкий махровый русофоб, на которого в России заведено уголовное дело», — заявил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Трухачева, Навроцкий политику в отношении России не изменит ни при каких обстоятельствах и продолжит вооружать Украину , как и его однопартиец, уходящий президент Анджей Дуда.

«Не будем забывать также, что премьер-министр Дональд Туск никуда не делся. В Польше у премьера полномочий даже больше, чем у президента. Поэтому придавать значение победе Навроцкого не стоит», — заключил Трухачев.

Внутренняя неразбериха

Победа Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с Туском, отмечает издание Politico.

«Победа Навроцкого наносит удар по правительству Туска, которому предстоит иметь дело с еще одним враждебно настроенным президентом, который сможет наложить вето на ключевые законодательные инициативы», — говорится в материале.

Подобными же опасениями делится и Bloomberg. По оценке издания, неожиданная победа Навроцкого дает оппозиционной партии «Право и справедливость» мощный рычаг, чтобы мешать политике Туска.

«Кандидат-националист, поддерживаемый [президентом США] Дональдом Трампом, победил на президентских выборах в Польше, что стало ударом по проевропейскому правительству страны. Небольшой перевес обнажил поляризацию, охватившую Польшу. Такие вопросы, как миграция, аборты и европейская интеграция резко разделили избирателей», — пишет Bloomberg.

Политическая власть находится в руках премьер-министра, но президент Польши может накладывать вето на законопроекты, назначать главу центрального банка и возглавляет вооруженные силы страны. Глава государства избирается на пять лет и ограничен двумя сроками.

Как полагает политолог Вадим Трухачев, Навроцкий попытается ослабить правительство и найти в нем трещину, чтобы объявить досрочные выборы.

«Поляки своим выбором показали, что они не хотят полностью отдавать страну в руки команды премьер-министра Туска. С другой стороны, полтора года назад на парламентских выборах они дали понять, что им единоличное правление «Права и справедливости» тоже надоело. Вероятность, что на следующих выборах «Право и справедливость» снова получат абсолютную власть, очень мала. Вполне возможно, что на парламентских выборах три проевропейские коалиции свое большинство сохранят, поэтому двоевластие продолжится и дальше», — пояснил политолог.

close Czarek Sokolowski/AP

По мнению Трухачева, поляки намеренно голосуют так, чтобы никто не имел решающего перевеса и партии друг друга уравновешивали, так как жителям страны надоело единоличное правление как еврооптимистов, так и евроскептиков.

В свою очередь политолог Дмитрий Буневич считает, что ситуация, сложившаяся до выборов нового президента, сохранится. Эксперт напомнил, что уходящий с поста президент Анджей Дуда, как и Навроцкий, представлял правый консервативный лагерь.

«Я думаю, что новый президент действительно будет стараться блокировать инициативы правительства, которые ему не будут нравиться. Правительство будет пытаться преодолеть эту линию президента. То есть такой внутренний раздрай будет сохраняться, а может быть, даже усилится. Навроцкий очень уверенно выступил на выборах, при том, что изначально, когда кампания начиналась, никто не ожидал, что он себя проявит и получит такую поддержку избирателей», — сказал Буневич.

Он также не исключил, что Навроцкий попытается организовать правительственный кризис, чтобы добиться распада коалиции и, может быть, новых парламентских выборов.