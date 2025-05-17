18 мая в Польше пройдут президентские выборы. Кандидаты на пост главы государства выражают недовольство Владимиром Зеленским и украинскими беженцами, пишет РИА Новости.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке является Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и представляющий правящую «Гражданскую коалицию». За него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте идет Кароль Навроцкий (23,6%), глава Института национальной памяти, выдвинутый партией «Право и справедливость». Тройку замыкает Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

Политолог Вадим Трухачев спрогнозировал приход к власти в Польше фигуры с антиукраинскими взглядами.

«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы. <...> Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», — сказал он.

В мае Ментцен заявил, что Варшава не рассматривает вопросы границы России и Украины или принадлежности Крыма как значимые для своих интересов.

1 декабря прошлого года он пообещал, что не позволит втянуть страну в «войну за Крым и Донбасс» и не допустит, чтобы польские военные оказались на Украине.

До этого Ментцен сказал, что власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта.

Ранее во Франции заявили о возможной отмене выборов в Польше.