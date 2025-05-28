Польша считает Россию врагом. Об этом заявил министр обороны, вернувшись из США

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Заявление было сделано на аэродроме в Варшаве сразу после его прибытия из США, где он встречался с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Поводом стали плановые учения российского флота в Балтийском море и в целом политика Евросоюза по противодействию России в этом регионе.

Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш резко высказался в адрес России, впервые открыто назвав РФ врагом. Как сообщает РИА Новости, это случилось сразу после возвращения министра из поездки в США, когда он отвечал на вопросы журналистов прямо на аэродроме.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — заявил Косиняк-Камыш.

Он выразил недовольство учениями российского флота на Балтике.

«Вчера они начали очередные маневры на Балтике. Наверное, перед теми, которые наши союзники вместе с нами должны проводить в начале июня. Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности», — сказал польский министр.

О каких маневрах идет речь

27 мая в Балтийском море начались плановые военно-морские учения российского флота. По сообщению ТАСС, в них принимают участие 20 кораблей, включая фрегат, корветы, малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли, суда обеспечения и тральщики. Помимо этого, в учениях будут задействованы до трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

«Экипажи кораблей будут решать противолодочные задачи, отрабатывать защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы», — говорится в сообщении агентства.

Маневры проводятся с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. Заявленная цель — отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования, а также поддержание «благоприятного оперативного режима» на Балтике. Вчера корабли вышли в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.

Маневры союзников Польши по НАТО, о которых говорил Косиняк-Камыш — это регулярные учения североатлантического альянса BALTOPS, которые в этом году запланировано провести с 3 по 20 июня. В настоящий момент в Польше и странах Балтии проходят масштабные морские учения Griffin Lightning 25, которые завершатся 15 июня.

Реакция России

В ответ на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила об освободительной роли СССР во Второй мировой войне.

«Мы по отношению [к Польше] точно не агрессивны. Мы их вообще освобождали от фашизма. То есть они не помнят этого», — сказала Журова.

Перед этим председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия внимательно следит за усилением военно-морского присутствия и разведывательного потенциала НАТО на Балтике. Речь об этом зашла на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры балтийского порта Усть-Луга. Там были подробно рассмотрены возможные варианты реагирования «на возрастающие угрозы несанкционированного вмешательства в деятельность транспортно-логистической инфраструктуры», в том числе с использованием беспилотных воздушных и морских судов.

По словам Патрушева, подготовленные предложения поддержаны президентом России. Подробности он не привел.

14 мая в нейтральных водах Финского залива произошел инцидент с участием военно-морских сил Эстонии при поддержке польской авиации. Они предприняли попытку задержания гражданского танкера Jaguar, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона. От судна требовали изменить курс, дважды предпринималась попытка десантирования с вертолета. После приближения российского истребителя Су-35 попытки перехвата судна прекратились.

Этот случай, очевидно, связан с открыто декларируемой политикой Евросоюза по противодействию «теневому флоту» российских танкеров, перевозящих нефть в зарубежные страны (Китай, Индию и т.д.) в обход санкций ЕС.

«Таллин играет с огнем». Эстония пыталась задержать направлявшийся в Россию танкер Военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер... 15 мая 14:50

Зачем Косиняк-Камыш ездил в США

Косиняк-Камыш ездил в США 27 мая для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом о сохранении присутствия американского воинского контингента в Польше.

«Мы — самый верный союзник [США], и из этой встречи я делаю вывод, что, если кто-то в Европе сегодня может спать спокойно по поводу присутствия американских солдат на своей территории, так это Польша», — сказал Косиняк-Камыш.

Он также заметил, что из группы европейских стран, на территории которых размещены американские военные, «Польша пользуется наибольшим доверием» со стороны Вашингтона.