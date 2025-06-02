На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Результаты выборов в Польше назвали «плохими новостями» для Украины

Conversation: Польша может прекратить поддержку Украины после победы Навроцкого
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Польша может перестать поддерживать Украину после победы на выборах кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого. Об этом пишет Conversation.

«Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, победа Навроцкого на выборах президента стала «плохой новостью» для Украины.

Будущий президент Польши от партии «Право и справедливость» регулярно высказывается в антиукраинском тоне. Так, он выражал «глубокое разочарование» Зеленским, «который вел себя так, как никогда не должен вести по отношению к польскому государству».

Он также заявлял, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Кроме того, Навроцкий обещал не направлять военнослужащих на Украину.

Ранее Ермак вспомнил о «братстве» (организация запрещена в России) с Польшей, где на выборах победил антиукраинский кандидат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами