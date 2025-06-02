Результаты выборов в Польше назвали «плохими новостями» для Украины

Польша может перестать поддерживать Украину после победы на выборах кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого. Об этом пишет Conversation.

«Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, победа Навроцкого на выборах президента стала «плохой новостью» для Украины.

Будущий президент Польши от партии «Право и справедливость» регулярно высказывается в антиукраинском тоне. Так, он выражал «глубокое разочарование» Зеленским, «который вел себя так, как никогда не должен вести по отношению к польскому государству».

Он также заявлял, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Кроме того, Навроцкий обещал не направлять военнослужащих на Украину.

Ранее Ермак вспомнил о «братстве» (организация запрещена в России) с Польшей, где на выборах победил антиукраинский кандидат.