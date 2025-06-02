Туску предрекли проблемы из-за новоизбранного президента Польши Навроцкого

Победа на выборах президента Польши политика Кароля Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьером Дональдом Туском. Об этом пишет Politico.

«Победа Навроцкого наносит удар по правительству Туска, которому предстоит иметь дело с еще одним враждебно настроенным президентом, который сможет наложить вето на ключевые законодательные инициативы», — говорится в публикации.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия.

Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затронула агитацию в интернете.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.