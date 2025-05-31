Картаполов: Зеленский может оставить Украину без Харькова, Одессы и других городов

В случае продолжения конфликта положение Украины будет ухудшаться, она будет разгромлена и потеряет свое черноморское побережье, включая Одессу. Такое мнение выразил американский профессор Джеффри Сакс. С ним согласился депутат Госдумы Андрей Картаполов. Он считает, что «режим Зеленского» может оставить Украину «без Запорожья, Днепропетровска, Сум, Харькова, Одессы и Николаева». На Западе и Украине подобные высказывания не вызывают одобрения. Так, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева «есть козыри в рукаве» и сдаваться ему не следует. А сенатор США Линдси Грэм* отметил, что «Украина не проигрывает», а противоположное мнение является «российской пропагандой».

Если Украина продолжит военные действия и не согласится на мир сейчас, она потерпит поражение и рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу. Такое мнение в интервью ТАСС выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

По словам Сакса, вариант с разделом Украины подобно тому, как была разделена Германия после Второй мировой войны, исключать нельзя — но «все зависит от того, как эта война закончится». Он отметил, что Киеву было бы выгоднее завершить конфликт сейчас, так как в этом случае Украина сохранила бы большую часть своих территорий, уступив часть из них. После этого страна «была бы в безопасности, у нее был бы нейтральный статус, и она могла бы восстановиться».

Он отметил, что шансов на такой исход событий не слишком много: «Украина не идет на мир, не хочет мира, а Трамп в итоге может подчиниться доминирующей на Западе точке зрения, что нужно продолжать конфликт с Россией».

«Если же война будет продолжаться, (…) Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий. В итоге она может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», — сказал Джеффри Сакс.

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Сакс выразил уверенность, что «Украина проигрывает эту войну», которую не удастся закончить, «если мир не будет основан на законном устранении ее первопричин — таких как расширение НАТО».

Поддержка Украины европейскими странами, по мнению Сакса, не приведет к существенным изменениям в ходе конфликта.

«Европейские политики пытаются играть в «жестких парней». Хотя, строго говоря, это не весь ЕС как таковой, а Британия, Франция, Германия и Польша — так называемые четыре мушкетера, которые намерены продолжать борьбу с Россией. (…) Но смогут ли они подкрепить свои заявления реальной военной помощью Украине и другими действиями? Нет, в этом смысле нет. Они не могут обеспечить Украине военную победу. Это совершенно ясно», — сказал Сакс.

Поддержку Джеффри Саксу выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе — это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — сказал Картаполов.

Депутат добавил, что такое положение будет сохраняться, «пока режим Зеленского» ведет себя как «кисейная барышня».

«И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым», — заключил он.

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«Есть козыри»

На Западе немало политиков, придерживающихся противоположной точки зрения. Так, 30 мая Киев посетили сенаторы США республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь, выразившие поддержку Киеву и допустившие резкие высказывания в адрес РФ. В частности, они пообещали продолжить продвижение в сенате США своего законопроекта о введении 500%-ных вторичных пошлин против всех стран, покупающих российские энергоносители и уран.

По данным The New York Times, документ поддерживают 82 сенатора из 100. А этого достаточно для преодоления президентского вето в случае, если президент Трамп захочет заблокировать его.

Грэм раскритиковал позицию России по переговорам с Украиной в Стамбуле, заявив, что «почти всем ясно, что Путин даже отдаленно не заинтересован ни в чем, что могло бы привести к миру». Кроме того, сенатор уверен, что мнение о том, что Москва выиграет в конфликте является пропагандой.

«Украина не проигрывает эту войну. Это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась», — заявил он.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs также выразил противоположное относительно Джеффри Сакса мнение. По его словам, у Украины «есть козыри в рукаве» и в целом «страна не настолько отчаявшаяся, чтобы сдаться сейчас».

Кулеба отметил, что, с его точки зрения, «ситуация на передовой не так ужасна, как многие предполагают», российская армия продвигается медленно, а контролируемая ей площадь почти не растет. К другим обнадеживающим для Киева факторам он отнес то, что «противовоздушная оборона Украины справляется», а «Европа объявляет о новой военной помощи».

Президент Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Украина не намерена идти на уступки, а США не будут призывать ее к выводу войск из четырех областей, как того требует РФ.