«Был очень удивлен»: Трамп недоволен ударами России по Украине в разгар переговоров

Дональд Трамп выразил недоумение ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.

Он также указал на упрямство как российского лидера Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского. На этом фоне в Конгрессе США готовятся «жесточайшие санкции» против Москвы, которые, по словам сенаторов, должны усилить давление и ускорить дипломатическое решение. Видео с его выступлением показал C-SPAN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень удивлен» недавними ударами ВС РФ по украинским городам, произошедшими на фоне, как он выразился, «приближающегося к завершению» переговорного процесса.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп отметил: «Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты».

«Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало», — заявил Трамп.

Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете журналист заявил, что Трампу и его команде «приходится иметь дело с очень упрямым Владимиром Путиным». «И Зеленским», — добавил Трамп.

Его также спросили, считает ли он российского президента «хорошим или плохим парнем». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — ответил Трамп.

Минобороны России утверждает, что удары наносятся по складам боеприпасов и инфраструктуре ВСУ в Одесской, Сумской и Житомирской областях. По версии Москвы, атаки стали ответом на массированное применение украинских беспилотников — за последнюю неделю, по данным Москвы, на территории России было сбито более 2 тыс. дронов.

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«Жесточайшие санкции» против России

В США продолжают обсуждать новые антироссийские меры. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), побывавший в Киеве вместе с демократом Ричардом Блюменталем, сообщил о подготовке законопроекта, который должен ввести «жесточайшие санкции» в отношении России.

Проект закона предусматривает тарифы в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и иные ресурсы.

«Я ожидаю, что на следующей неделе сенат начнет вносить законопроект о санкциях. Есть члены палаты представителей, которые готовы внести его, и вы увидите действия конгресса», — сказал Грэм Reuters.

Сенатор уточнил, что цель инициативы — оказать давление на Москву и «дать инструменты президенту Трампу, чтобы усадить Путина за стол переговоров».

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Однако сам Трамп пока воздерживается от поддержки новых ограничений. По его словам, слишком жесткие санкции могут повредить ходу переговорного процесса и осложнить достижение договоренностей. Источники в его окружении также указывают на то, что Белый дом стремится сохранить гибкость в подходе к возможному перемирию.