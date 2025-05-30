«Жестов доброй воли больше не будет». Россия назвала условия перемирия на Украине

Небензя: повторения Минских соглашений и жестов доброй воли от РФ больше не будет

Россия готова к обсуждению прекращения огня на Украине, однако для этого Киев должен отказаться от дальнейшей мобилизации и поставок вооружений от стран Запада. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров Киева сильнее надавить на Россию из-за дерзких заявлений Небензи в ООН. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится 2 июня в Стамбуле.

Россия готова к обсуждению прекращения огня на Украине, однако для этого требуются встречные шаги со стороны Киева и Запада, в том числе прекращение поставок вооружений Киеву. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя, его слова цитирует РИА Новости.

«Свои озабоченности мы не раз озвучивали. На время перемирия, как минимум, необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию», — заявил дипломат.

Небензя добавил, что Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине «столько, сколько потребуется».

«Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», — сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

Небензя также предупредил страны Запада, что повторения сценария Минских соглашений или односторонних жестов доброй воли со стороны России больше не будет, так такие меры позволяют Украине перегруппировать свои вооруженные силы и нарастить поставки вооружений.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения «Минска» не будет», — заявил дипломат.

Заявления для США и Европы

Постпред РФ в ООН в своем выступлении также заявил, что Москва осведомлена о том, что США и Великобритания контролировали удары по территории России.

«Как минимум с середины прошлого года британские и американские офицеры контролировали каждый аспект ударов в рамках этой операции: от определения координат целей до расчета траектории полетов ракет», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что Москва обладает «детальной информацией» о вовлеченности этих стран в военные действия против России, и что им не стоит рассчитывать, что это «не повлечет для вас никаких последствий».

Постпред России также отметил, что Москва готова рассмотреть любые варианты ответных мер в отношении Германии, если Берлин решиться передать ВСУ крылатые ракеты Taurus.

«И отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — подчеркнул Василий Небензя.

«Россия подрывает мирный процесс»

Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал усилить давление на Москву за эти заявления, которые по его словам «подрывают» мирный процесс.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он в соцсети Х.

Сибига заявил, что с Москвой нужно вести общение «на языке санкций и усиления поддержки Украины». Он также подчеркнул, что Киев ожидает от своих партнеров «решительных заявлений» о необходимости «заставить Россию согласиться на полное прекращение огня».

Ранее, на другом заседании Совбеза ООН, Василий Небензя предупредил, что Киев должен решить, предпочтет ли он мир по итогам переговоров или же поражение на поле боя.

«Выбор сейчас за Украиной. Мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул российский дипломат.

Условия для урегулирования

28 мая российская сторона предложила украинской делегации собраться 2 июня в Стамбуле для второго очного раунда переговоров. Накануне Киев сообщил, что направил в Вашингтон собственный проект меморандума, где главным условием названо «безусловное» прекращение огня.

Газета The New York Times сообщила, что в украинском документе содержатся условия всеобъемлющего перемирия «на суше, на море и в воздухе», и международного контроля его соблюдения.

Нейтральная Украина и расписка о нерасширении НАТО: чего Россия требует от Киева и Запада Детали проектов меморандумов по урегулированию российско-украинского конфликта скоро станут известны... 28 мая 15:25

Ранее 21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в процессе урегулирования с Украиной больше не будет временного перемирия. «Перемирие — а там посмотрим» в процессе урегулирования с Украиной больше не будет», — приводит его слова ТАСС.

Он также перечислил требования российской стороны: при любой форме урегулирования конфликта Украина должна приобрести безъядерный и нейтральный статус; Киев должен отменить все дискриминационные законы; все первопричины конфликта должны быть устранены, хотя «переговоры лучше, чем война».

Глава МИД Украины Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак требовали от РФ немедленной передачи Киеву российской редакции меморандума. В Кремле эти требования отвергли как неконструктивные, и заявили, что делегация РФ привезет свой документ в Стамбул и передаст его украинцам непосредственно за столом переговоров.

Первые с марта 2022 года переговоры РФ и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. В результате была достигнута договоренность по обмену пленными по формуле «1000 на 1000».