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Политика

На регионами России за ночь уничтожили почти полсотни БПЛА. Военная операция, день 1191-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1191-й день
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Боевая работа расчета пушки 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО, май 2025 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников над российскими регионами, из них три — в Подмосковье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками дальнобойных крылатых ракет TAURUS Украине, но отказался раскрыть подробности. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву к дальнейшему диалогу с Киевом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

🔴 Обломки БПЛА упали в районе дома на проспекте Вернадского, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

8:32

Берлин намерен финансировать производство дальних беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

8:21

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву к дальнейшему диалогу с Киевом, сообщили в Госдепартаменте США по итогам разговора.

8:14

Украина и Германия работают над поставками дальнобойных крылатых ракет TAURUS Украине, заявил в интервью RTL президент Украины Владимир Зеленский, но отказался приводить подробности.

«Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером [Фридрихом Мерцем]. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей — я пообещал это канцлеру и держу слово», — сказал Зеленский.

8:10

8:06

🔴 Средства ПВО уничтожили за ночь 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Три из них были сбиты над Московским регионом, 30 — над Белгородской областью, над Орловской, Рязанской и Крымом — по четыре, два — над Брянской областью, еще один — над Тамбовской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1191-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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