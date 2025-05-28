«Держись подальше, неудачник!» Стало известно, что сказала мужу Брижит Макрон во время ссоры в самолете

Чтец по губам расшифровал слова супруги президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные ею после того, как она ударила его по лицу перед выходом из самолета во Вьетнаме. Видео этой сцены вызвало резонанс и обсуждение во всем мире. Как пишет британское издание Daily Express, Брижит Макрон сказала супругу «Держись подальше, неудачник!»

26 мая президент Франции Эммануэль Макрон пережил неловкие минуты по прибытии его самолета в аэропорт Ханоя во Вьетнаме в рамках недельного турне по Юго-Восточной Азии. Когда дверь самолета открылась, стало видно, что приготовившийся к выходу Макрон получает удар по лицу со стороны супруги, он на несколько секунд теряется, после чего все же берет себя в руки, поворачивается и машет встречающим, говорит «Привет» и спускается с трапа.

Британское издание Daily Express обратилось к специалисту по чтению по губам, который смог расшифровать, что говорила первая леди Франции во время семейной ссоры. Эксперт отметил, что Брижит Макрон, выходящая из самолета вслед за супругом, игнорирует его протянутую руку и идет вниз, опираясь на перила.

«Проходя мимо, она бормочет что-то, и по губам можно прочитать: «Dégage, espèce de loser», что в переводе с французского означает «Держись подальше, неудачник», — отмечает эксперт.

По его словам, затем Макрон, по-видимому, говорит: «Essayons, s'il te plaît», что в переводе с французского означает: «Давайте попробуем, пожалуйста». Она коротко отвечает: «Нет».

«Его финальное выражение лица и фраза, прочитанная по губам как «Je vois», что в переводе с французского означает «Я вижу», говорят сами за себя», — пишет Daily Express, отмечая, что «этот редкий неосторожный обмен репликами намекает на более глубокую напряженность в отношениях между супругами».

Может ли жена бить мужа по лицу, если он — президент У поэта Андрея Вознесенского было стихотворение «Бьет женщина» о том, как... 27 мая 12:32

Как комментировали видео

После того, как запись разошлась по всему миру, французским властям пришлось давать пояснения. Сначала, как пишет издание RMC, Елисейский дворец опроверг подлинность записи, предположив, что она была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта и распространена «пророссийскими аккаунтами».

Затем человек из окружения Макрона рассказал о «банальной ссоре» пары: «Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслаблялись перед началом поездки, когда они болтали».

Сам Макрон пояснил случившееся просто шуткой.

«Мы дурачились, а люди превратили это в планетарную катастрофу. Нужно всем успокоиться», — заявил президент Франции, отметив, что видео интерпретировано некорректно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удержалась от едкого комментария по поводу видео.

«Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надежным лицом президента Франции? Подсказываю: может, это была «рука Кремля»?» — написала она.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Брижит Макрон могла бы ударить супруга, пока никто не видит — но сделала иначе. В связи с этим депутат предположила, что сцена была преднамеренной, «чтобы все обсуждали, что до сих пор у них огонь в отношениях».

«Это как с доисторических времен женщины били пощечину. Не знаю, что надо было сделать такое, чтобы кто-то кого-то бил. У меня так не бывает, и эмоции контролировать надо, тем более публичным людям», — сказала Журова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «как и все» видели видео, но как-либо комментировать его не стал.

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что инцидент с пощечиной указывает на ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит: «Здесь речь даже не о пощечине, пощечина — это хлесткий удар по лицу ладошкой. Брижит тут чем-то недовольна, она же прямо руку кладет ему на губы и отталкивает. Он что-то ей выговаривал или отвечал на какой-то ее упрек, слов, наверное, ей уже не хватало».