Может ли жена бить мужа по лицу, если он — президент

У поэта Андрея Вознесенского было стихотворение «Бьет женщина» о том, как в ресторанной драке женщина избивала шестерых мужчин, кидалась в них салатом, а потом целовала зеркало. И поэт довольно четко обозначал свою авторскую позицию: женщине можно, она настрадалась, ее унижают почем зря, она и мимозы на 8 Марта сама себе покупает и по чужим матрасам путешествует. Так что уж пусть за всех, в порядке становления матриархата, побьет сальных ресторанных мужланов.

Понимаете, даже в этом мы опередили весь прогрессивный мир. У французов вон только сейчас заговорили о том, имеет ли право жена бить по лицу мужа, особенно если муж — президент Пятой республики, а происходящее снимают на камеру мировые средства массовой информации.

Произошло буквально следующее: борт президента Франции Эммануэля Макрона приземлился в аэропорту Ханоя, дверь самолета открылась, и все увидели, как государственный муж получает удар по лицу чьей-то рукой в рукаве красного жакета. Макрон улыбнулся и через минуту спустился по трапу со своей женой Брижит. Она была одета в красный жакет.

По горячим следам этого происшествия остроумцы наделали мемов. В какой паблик ни зайди — везде будут обсуждать эту горячую тему, разводить конспирологию и подозревать Макрона бог знает в чем.

Чего все так развеселились? Проблема серьезная. Да, от домашнего насилия преимущественно страдают женщины, но это не значит, что от него не страдают мужчины. Более того, тот факт, что страдающих женщин больше, не делает страдания мужчин менее важными.

Исследований на тему того, как часто мужчины становятся жертвами домашнего насилия, немного, но кое-что мы знаем. Согласно опросу, проведенному в США в 2017 году, 42,3% мужчин сообщили, что подвергались насилию со стороны интимного партнера. Такой же опрос провели в штате Харьяна на Севере Индии и выяснили, что там от насилия в семье страдает 54% мужчин .

Нужно сделать поправку на то, что мужчинам вообще не свойственно заявлять о случаях семейного насилия по отношению к ним из стыда, страха быть осмеянным и неверия в поддержку со стороны общества и правоохранительных органов. То есть любая статистика тут будет занижена.

Но что мы видим, тем не менее? Или, точнее, что нам пытаются показать? Нам показывают президента крупнейшей европейской страны, одного из главных мировых политических лидеров в естественной среде обитания, в его повседневных отношениях с женой. И показывают, что жена его поколачивает. То есть все как у людей, понимаете? Он такой же парень, как все, у него те же проблемы и в семье, и дома, и на работе. Усталость, необходимость улыбаться перед камерами и подчиненными, делать вид, что хочешь какого-то там мира в восточноевропейской стране, перевооружаешь свою армию, грозно хмуря брови и фотографируясь в боксерских перчатках возле груши. А потом получаешь от жены по лицу.

Публике будто бы говорят: хорошо, что у президента вообще есть семья. Пусть и немного неблагополучная.

Знаете, мы все 1990-е годы прожили под руководством деструктивного алкоголика на третьей стадии этого неизлечимого заболевания. Мы понимаем, что такое неблагополучная семья во власти. Мы это пережили, но повторить бы не хотели и никому не советуем.

В общем, Эммануэль Жан-Мишелевич, есть же международные знаки, которые дадут понять окружающим, что вам нужна помощь. Не стесняйтесь их показать на камеру. В конце концов, вы президент ядерной державы.

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