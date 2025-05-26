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В Кремле увидели кадры с пощечиной Макрону

Песков: в Кремле видели кадры с пощечиной Макрону от его жены Брижит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели кадры, на которых супруга президента Франции Брижит Макрон толкает мужа в подбородок. Об этом сообщает РИА Новости.

«По телевизору видели, да, как и все», — ответил Песков на вопрос о том, знакомы ли в Кремле с резонансным видео.

От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался.

Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. Инцидент произошел в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как открывается дверь президентского самолета, а за ней стоит Макрон. Затем появляется рука Брижит и хватает его за лицо. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Поступок жены французского лидера прокомментировала в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что Макрон «получил хук правой от своей супруги». Захарова также пошутила, что это могла быть «рука Кремля».

Ранее в окружении Макрона не удивились удару, который он получил от жены.

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